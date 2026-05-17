Ramadani: Vogliamo regalare questa grande soddisfazione al popolo giallorosso

Per Ylber Ramadani la vittoria nasce dalla concretezza e dalla sostanza che i giallorossi hanno dato al match. Il centrocampista del Lecce ha evidenziato: “siamo stati sempre sul pezzo. Io, Falcone, Gaspar e Coulibaly sappiamo cosa ci attende per il nostro obiettivo. Vogliamo regalare questa grande soddisfazione alla gente”. Sul parapiglia che si è scatenato dopo il gol del Lecce ad opera di Stulic ha chiarito: “ci sono state delle tensioni ma alla fine abbiamo chiarito ogni questione”. Su Stulic, poi, Ramadani ha detto: “sono felice per lui, meritava questo gol dopo tante critiche”.

In sala stampa anche l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso che per il prossimo match del Lecce, in casa, contro il Genoa, ha detto: “sicuramente il Lecce avrà un grande appoggio dal suo pubblico ed anche stasera la presenza della tifoseria leccese e’ stata notevole. Il Lecce saprà preparare la sua partita ed alla fine, a mio avviso, si salverà la squadra che lo merita”.