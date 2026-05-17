Le pagelle dei giallorossi in Sassuolo – Lecce: Cheddira doppietta e protagonista assoluto, Stulic gol pesantissimo, Banda e Gandelman assist importanti

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Falcone, 7, il portierone del Lecce si lancia in parate fondamentali sia nel primo che nel secondo tempo
Siebert, 6.5. buona la sua prova anche quando il Sassuolo decide di martellare senza se e senza ma
Tiago Gabriel, 6,5, imperioso in alcune circostanze e bravo a contenere
Gallo, 6,5, cuore e gioco oggi con un cliente poco facile da gestire, Berardi.
Veiga, 6, si spende tantissimo e alla fine finisce la benzina
Ramadani, 7, lotta come un leone contro un centrocampo molto abile nel palleggio
Ngom, 6, la sua tecnica a disposizione del gruppo e fa respirare la squadra
Coulibaly, 6,5, gli manca solo il gol in una partita di grande sacrificio
Banda, 6,5 assist al bacio, grinta ma anche qualche errore dovuto alla poca lucidità, si mangia un gol
Pierotti, 6,5, buono il primo tempo, nel secondo si fa male e a lui gli auguri di un pronto recupero
Cheddira, 8, doppietta, lavoro e grande cuore, oggi l’attaccante leccese si supera e fa capire il suo valore
Jean, 6, entra con il difficile compito di contenere un Sassuolo arrembante
Stulic, 7,5, gol pesantissimo che vale per lui e per il Lecce un vero e proprio riscatto
Camarda sv
Gandelman, 7, suo l’assist per Stulic ed anche se non è al top conferisce al Lecce quella quantità e quella qualità che serviva
N’dry, 6,5, da solo crea scompiglio anche se ha pochissimi minuti a disposizione