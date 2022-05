Porto Cesareo, in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza

POTO CESAREO (Lecce) – Porto Cesareo si piazza al ventesimo posto su circa 2mila comuni in tutta Italia, ed accede al finanziamento del Ministero dell’Interno, per l’installazione di altre telecamere di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza sul territorio.

A gennaio del 2020 – si legge nel comunicato – sono state installate 39 telecamere in 14 diversi punti strategici. Adesso ne arriveranno altre 6, grazie alla firma del Patto della Sicurezza Urbana con la Prefettura di Lecce che ha portato alla redazione di un progetto, all’individuazione delle zone in cui ubicare nuovi occhi elettronici e all’ingresso in una graduatoria che, a livello nazionale, vede la marina al ventesimo posto su 2mila partecipanti, unico centro pugliese insieme a Lecce (giunta 92esima) nei primi 200 in graduatoria.

Link Sponsorizzato

Il progetto dell’importo di 50mila euro, sarà cofinanziato per 35mila euro dal Ministero e il resto della somma sarà messo a disposizione dal Comune.

Le sei telecamere saranno installate in via Monti, in piazza Sauro, due in via Cosimo Albano, sulla Torre Lapillo-Porto Cesareo e sulla via di accesso alla torre di Torre Lapillo.

Link Sponsorizzato