San Cesario tra i 15 comuni della Puglia a ottenere un finanziamento per un paese più sostenibile

SAN CESARIO (Lecce) – Il Comune di San Cesario di Lecce ha presentato un progetto che è stato accolto e finanziamento dalla Regione Puglia e che consentirà di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani e realizzare all’interno del territorio comunale il “Centro del Riuso”; un luogo dove potranno essere depositati e riutilizzati oggetti usati, ma in buone condizioni (elettrodomestici, dispositivi elettronici, mobili di piccole dimensioni, biciclette, ecc.), e permetterà quindi a questi oggetti di avere una nuova vita.

“La qualità della vita dei nostri concittadini, per garantire loro un paese più pulito, verde e sostenibile è stato uno degli obiettivi prioritari di questa maggioranza, fin dall’insediamento – spiega il sindaco Fernando Coppola – Abbiamo, infatti, portato la raccolta differenziata che, al momento del nostro insediamento era pari a meno del 19%, alla percentuale record di oltre il 75%, che ci ha permesso di ottenere da Legambiente, in questi anni, il riconoscimento di “Comune Riciclone”, raggiugendo un duplice obiettivo: tutelare l’ambiente e, nel contempo, scongiurare così il pagamento dell’ecotassa regionale che, fino ad allora, gravava sulle tasche di tutti noi. È stato, dunque, premiato l’impegno della nostra Amministrazione e, soprattutto, quello di tutti i cittadini che ringraziamo per la sensibilità dimostrata.

Questo naturalmente ci ha reso orgogliosi, ma ci ha anche investito di una responsabilità – aggiunge – ed è per questo motivo che abbiamo partecipato, con successo, risultando tra i soli 15 Comuni pugliesi vincitori, ad un bando regionale, per mezzo del quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 300mila euro che ci consentirà di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani e realizzare il “Centro del Riuso”. Una San Cesario più sostenibile e più verde è l’obiettivo che ci siamo prefissati e per il quale stiamo lavorando su più fronti, compreso quello della realizzazione di parchi pubblici e verde urbano, in corso d’opera ed in fase di programmazione, ulteriore tassello – conclude il primo cittadino – che va ad aggiungersi al lavoro che stiamo svolgendo per garantire una migliore qualità della vita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini; delle nostre bambine e dei nostri bambini”.