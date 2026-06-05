La Sala Astràgali Teatro diventa Centro di Teatro Sociale

LECCE – “Astràgali, un Teatro per il Cambiamento Sociale” è il titolo del progetto coordinato da Astràgali Teatro – Eufonia ETS e cofinanziato dalla Regione Puglia, Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, Programma Regionale Puglia 2021-2027 – Priorità 1 – Azione 1.12 – Avviso Pubblico “Impresa Possibile”.

Il progetto permette alla compagnia teatrale di sostenere una serie di investimenti in acquisizione di beni e attrezzature e realizzazione di lavori presso la sua storica sede ubicata in via Giuseppe Candido a Lecce. L’investimento apre all’attuazione di un programma strategico che raccoglie, ancora una volta, la sfida di dare voce e riconoscimento a diversità e identità multiple tramite la creazione di un Centro di Teatro Sociale rivolto a uomini e donne con diverse abilità e a persone straniere, migranti, richiedenti asilo, rifugiati. Tramite questo progetto Astràgali Teatro ha la possibilità di implementare azioni atte a generare processi d’inclusione sociale, di empowerment degli individui, dei gruppi e delle comunità di Lecce e del comprensorio, continuando a perseguire, come già accaduto in passato, l’obiettivo di rendere la cultura e il teatro accessibile a tutti, soprattutto a quel pubblico socialmente più vulnerabile. Da sempre Astràgali Teatro opera in contesti di disagio sociale a favore di soggetti fragili ed emarginati, ed oggi più che mai la cultura e le arti devono portare il proprio contributo nei contesti più difficili e sfortunati delle nostre comunità.

Astragali nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, formare attori, dare vita a uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche ed elaborare progettualità. Dal 1985 è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d’innovazione. Dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’UNESCO. Ha realizzato attività e progetti artistici in circa 40 paesi, in costante relazione con una rete di organismi internazionali nell’ambito delle arti performative, della cooperazione e del dialogo interculturale. La pratica del teatro nei luoghi del conflitto ha segnato la gran parte delle produzioni e dei progetti internazionali degli ultimi anni sostenuti dall’Unione Europea ed altre istituzioni.