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La Sala Astràgali Teatro diventa Centro di Teatro Sociale

Grazie al progetto cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso l'avviso pubblico "Impresa Possibile", la Compagnia migliora la capacità della sua storica sede a Lecce di accogliere un pubblico socialmente fragile

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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