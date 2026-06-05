In Puglia nel weekend cinque appuntamenti Plastic Free contro i mozziconi di sigaretta

PUGLIA – Cinque appuntamenti in Puglia per dire basta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente. Domani, sabato 6 giugno, e dopodomani, domenica 7 giugno, anche la regione sarà protagonista della grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi 5 giugno, e nel percorso di avvicinamento alla Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, coinvolgerà volontari, cittadini, amministrazioni comunali, associazioni e realtà del territorio in una serie di attività dedicate alla raccolta dei mozziconi di sigaretta e alla sensibilizzazione sui danni provocati da uno dei rifiuti più diffusi e sottovalutati. Per l’edizione 2026 il claim scelto è: “Il pianeta non è un portacenere”.

In Puglia gli appuntamenti saranno cinque. Si partirà sabato 6 giugno alle ore 10 ad Avetrana (TA), con una raccolta mozziconi dal ritrovo in Piazza Giovanni XXIII, referente Maria Grazia Muci. Nel pomeriggio, alle ore 16, appuntamento a Nardò (LE) per un cleanup dal ritrovo in Via Incoronata, vicino Via S. Gregorio Armeno, referente Nick McCarthy.

La mobilitazione proseguirà domenica 7 giugno alle ore 09:30 a Taurisano (LE), con una raccolta mozziconi dal ritrovo in Piazza Castello, referente Emma Schiavano. Alle ore 10, nuovo appuntamento a Nardò (LE), con un cleanup a Torre Inserraglio, vicino alla torre, referente Nick McCarthy. Ultimo evento pugliese domenica alle ore 10:30 a Rutigliano (BA), con una raccolta mozziconi dal ritrovo in Piazza XX Settembre, referente Nico D’Aversa.

I mozziconi rappresentano una delle principali fonti di microplastiche disperse nell’ambiente. Molti cittadini ignorano che i filtri delle sigarette non sono fatti di cotone, ma di acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi progressivamente in micro e nanoplastiche invisibili.

Secondo le stime internazionali, ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi. In Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette l’anno e una parte consistente dei filtri finisce su strade, marciapiedi, tombini, spiagge e corsi d’acqua. Un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua rilasciando metalli pesanti e sostanze tossiche dannose per gli ecosistemi acquatici.

“La Puglia partecipa a questa mobilitazione nazionale con cinque iniziative che coinvolgono piazze, aree urbane e luoghi del territorio particolarmente sensibili – dichiara Luigi Schifano, referente regionale Plastic Free Puglia –. I mozziconi sono tra i rifiuti più diffusi e sottovalutati: li troviamo sui marciapiedi, vicino ai tombini, nelle aree verdi e, troppo spesso, anche lungo le nostre coste. In una regione profondamente legata al mare, ogni cicca abbandonata rappresenta un rischio concreto per l’ambiente e per la biodiversità. Con questi appuntamenti vogliamo invitare cittadini e fumatori a un gesto di responsabilità: il pianeta non è un portacenere e la tutela della Puglia comincia anche dalle piccole scelte quotidiane”.

“Pochi minuti per fumare una sigaretta, più di dieci anni affinché ciò che ne resta scompaia dall’ambiente – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Dietro un gesto apparentemente banale si nasconde un danno silenzioso che resta nel tempo: contamina il suolo, raggiunge i tombini, arriva nei fiumi, finisce in mare ed entra nella catena alimentare, tornando poi sulle nostre tavole e nel nostro corpo sotto forma di micro e nanoplastiche. Nel weekend del 6 e 7 giugno porteremo in tutta Italia migliaia di volontari per dire che il pianeta non può essere trattato come un portacenere”.

Plastic Free sottolinea come il problema non riguardi soltanto il decoro urbano, ma anche la salute degli ecosistemi e degli oceani. Attraverso tombini e reti fognarie, milioni di mozziconi raggiungono fiumi e mari, mettendo a rischio pesci, tartarughe, uccelli e biodiversità.

Le iniziative sono aperte a cittadini, famiglie, scuole, associazioni, aziende e amministrazioni comunali. L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sulla pagina Eventi del sito ufficiale di Plastic Free, dove è possibile scegliere l’evento più vicino e iscriversi gratuitamente per partecipare alla mobilitazione nazionale.