Sabato 6 giugno aprono i battenti l’area parcheggio ed il lido di Torre Guaceto

Al via la stagione estiva dell’area protetta. Da domani i visitatori potranno fruire dell’area parcheggio con servizio navetta e del lido inclusivo, sostenendo così le azioni di tutela portate avanti dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

“Tutela e fruizione sostenibile. Mancano poche ore all’apertura dei servizi estivi grazie ai cui proventi, in quanto Ente pubblico, ogni anno realizziamo importanti progetti a protezione di Torre Guaceto – ha spiegato il presidente del Consorzio di Gestione della riserva, Stefano Convertini -, anche nella stagione 2026 ci impegneremo per agevolare l’esperienza dei nostri utenti, in cambio chiediamo di rispettare l’area protetta”.

L’area parcheggio videosorvegliata “Porta della riserva” sarà attiva ogni giorno dalle ore 8 alle 19.30 con spola in navetta verso la prima spiaggia utile, a Punta Penna Grossa.

Il lido sarà, invece, operativo dalle 9 alle 19.

Gli utenti che vogliono visitare Torre Guaceto e le sue spiagge possono farlo con varie modalità:

-raggiungendo “Porta della riserva”, parcheggio (esterno all’area protetta) da 500 posti auto con servizi https://g.co/kgs/1iExs1D;

-arrivati presso il parcheggio, si può decidere di: fruire della navetta o percorrere a piedi o in bici il percorso segnalato di 1,2 chilometri che conduce alle spiagge di Punta Penna Grossa;

-godendo del servizio lido (ogni postazione prevede due lettini ed un ombrellone) o sostando in una delle spiagge incontaminate della riserva, facendo attenzione alla cartellonistica presente sul posto. Nelle spiagge contrassegnate quali zona A vige il divieto di balneazione in ragione delle norme di tutela, queste sono limitate alla laguna della torre aragonese e alle ultime due calette che precedono la torre, muovendo da Nord verso Sud.

Le persone con disabilità possono fruire gratuitamente della pedana solarium e delle sedie per l’accesso al mare, i loro accompagnatori hanno diritto prioritario sull’acquisto delle postazioni del lido prospicenti l’area.

Nello stabilimento sono disponibili i servizi igienici ed il punto ristoro presso il quale poter assaporare piatti freddi a base dei prodotti bio dell’area protetta e presìdi Slow Food.

A partire dalla prossima settimana sarà possibile prenotare i servizi estivi dal sito della riserva www.riservaditorreguaceto.it

Si ricorda che è vietato:

-accedere all’area protetta con mezzi a motore e strumenti di cattura, come i retini;

-disturbare la fauna piccola e grande dell’area protetta (catturare granchi e pesci per poi reimmetterli in mare, prima di lasciare la spiaggia, non è un gioco, è tortura);

-introdurre droni;

-ascoltare musica attraverso strumenti di diffusione;

-portare con sé il proprio cane, poiché la sua sola presenza e il suo odore potrebbero spaventare la fauna che vive a Torre Guaceto e che qui trova uno dei pochi luoghi sicuri in cui prosperare, come il fratino, una specie a rischio di estinzione che nidifica sulle spiagge.

Rispettando le semplici norme di buon senso e tutela dell’area protetta, si può godere della sua natura incontaminata, liberamente ogni giorno dal mattino al tramonto senza incorrere nelle sanzioni che saranno elevate a carico dei trasgressori del Regolamento della riserva da forze dell’Ordine e personale GEV.