Caos vaccini, l’attacco di Fabiano Amati: “In Puglia si vaccina poco e male, servono grandi hub”

PUGLIA – Campagna vaccinazionale, ritardi e polemiche. Abbiamo raccolto le dichiarazioni di Fabiano Amati, Presidente della Commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia, da mesi impegnato nella battaglia per un corretta ed equa distribuzione delle dosi senza canali privilegiati come invece denunciato da più parti in Puglia.

“Io non darò tregua sino a quando non sarà completata la campagna vaccinale perché riguarda la vita e non la politica e i suoi equilibri”. La Puglia è in ritardo contro la pandemia, lo sanno anche in Inghilterra e Fabiano Amati non c’è giorno che non scriva sui social il suo disappunto che va dalla mal gestione dei vaccini ai medici no vax. Non ho mai provato ebrezza nel manifestare disappunto o critiche, perché chiedo di essere eletto non per svolgere il compito della giuria, cioè nel dare i voti agli altri, ma per trasformare i problemi in soluzioni, oppure trasformare le idee in atti e poi in fatti. E per quanto lo ripeta a sfinimento c’è sempre qualcuno, anche autorevole, che mal sopporta le idee che non siano le proprie e le soluzioni ai problemi che passino dalla capacità di cambiare la strada intrapresa; insomma si preferisce cercare un capro espiatorio attraverso una produzione dissipata di parole e concetti, piuttosto che fare la cosa più semplice: ammettere l’errore e correggerlo.

Cioè la cosa che è accaduta da noi per la campagna vaccinale e che ci ha portato sulle prime pagine dei media internazionali e alle ultime posizione nella classifica delle regioni italiane. Per fortuna stiamo riprendendo quota, in questo momento siano al quinto posto dopo essere stati per diverse settimane tra il terzultimo e il penultimo posto è tutto ciò per l’ostinazione a non organizzare grandi centri vaccinali e nel negare sino al venerdì della settimana santa la disponibilità di 80mila dosi di AstraZeneca, dicendo che invece ne erano disponibili solo 39mila e che servivano per i richiami. Ma sino a quel venerdì santo, cioè il venerdì della storia come giustamente dice la dottrina di quei sacerdoti che purtroppo l’hanno riscritta reclamando priorità nella misericordia vaccinale, la situazione era organizzativamente stentata.

E poi i sanitari no-vax, una contraddizione già a scriverlo. Siamo la regione più avanzata sulla legislazione in materia di adempimento alla raccomandazione vaccinale, con una legge sulle vaccinazioni ordinarie, approvata nella scorsa legislatura, e una legge su quella anti-Covid approvata su mia proposta qualche settimana fa. La vaccinazione è già in generale un trattamento sanitario a valore collettivo, cioè la mia vaccinazione vale per me e soprattutto per gli altri, figurarsi nell’ambito di un rapporto operatore sanitario-paziente, che s’instaura per curare una malattia e non per aggiungere problema a problemi. Ecco perché risulta insensato osservare operatori sanitari che reclamano la libertà di scelta, non considerando che nella vaccinazione conta la libertà civile, cioè il dovere nei confronti della comunità in cui si vive, e non la libertà di volontà, cioè il diritto di fare ciò che ci pare. È scritto nella nostra Costituzione che non può essere festeggiata come la più bella del mondo sul versante dei diritti e dimenticata su quello dei doveri.

Presidente Amati, a chi sono rivolte le sue critiche, alla Giunta del suo Governo?

Si, le mie osservazioni sono rivolte all’amministrazione di cui faccio parte e da cui dipende la migliore riuscita della campagna vaccinale. Sarei un ipocrita se dicessi che sono rivolte alla federazione del gioco delle bocce, solo per riverire i miei compagni di strada, tacendogli i problemi e quindi sottraendogli il dovere di lealtà che ho nei loro confronti.

Sono 113.016 le dosi di vaccino nella disponibilità residua, dopo che per diversi giorni oscillavano sempre su 200mila e anche più. Che vuol dire? Che in Puglia si vaccina poco e male?

Che si vaccinava poco perché si era male organizzata la campagna. E coniugo il verbo all’imperfetto proprio per accreditare la speranza che quel periodo è passato e che ora grandi centri vaccinali, aperti almeno 12 ore al giorno e uno per provincia h24, possano evitare che si ripeta ancora ciò che abbiamo visto.

La Puglia come esempio di cattiva gestione nella somministrazione dei vaccini. Di chi è la colpa?

Di chi pensa che la burocrazia e le carte da mettere a protocollo siano la cifra principale dell’amministrazione pubblica e che la gestione amministrativa di una pandemia consista nell’adattare lo schema in uso nei tempi ordinari.

Quali sarebbero secondo lei le strade per potenziare la somministrazione?

Grandi hub vaccinali a cui accedere con criteri di suddivisione per orari e nel rispetto di misure organizzative in grado di sostenere il gran numero di vaccinazioni, contenendo al massimo i disagi.

In particolare. Considerando un hub vaccinale con 16 postazioni di somministrazione, preferibilmente allocate in un unico grande spazio, è necessario prevedere: ampi parcheggi; uno spazio d’attesa di circa 1.800 mq per contenere un numero di sedie tra 250 e 500, sistemate a coppie per consentire la seduta di un accompagnatore, specie per la vaccinazione delle persone più anziane; uno spazio d’attesa di circa 300 mq, con sedie sistemate a coppia, per il turno di accesso registrazione e il supporto nella compilazione dei moduli; uno spazio d’attesa di circa 300 mq, con sedie sistemate a coppia, per il turno di accesso all’anamnesi; uno spazio di circa 1.200 mq per scrivanie anamnesi, postazioni vaccinali, postazione di preparazione vaccini e area soccorso; uno spazio per l’osservazione di circa 300 mq, con sedie sistemate a coppia; uno spazio di circa 100 mq per rilascio certificazioni.

Insomma circa 4.000 mq, oltre accessori, per evitare problemi, disagi e soprattutto per velocizzare al massimo le operazioni di vaccinazione, così da raggiungere al più presto l’immunità di popolazione.

Chi sono i furbetti del vaccino – che in Puglia ammontano a circa 56.000 persone?

I vaccinati anomali o furbetti sono quelli che hanno ottenuto la somministrazione del vaccino in periodo in cui non ne avevano diritto, in particolare nel primo periodo, togliendo la dose che spettava alle persone fragili e quindi più esposte al rischio contagio e alla morte.

Il centrodestra ha chiesto le dimissioni di Lopalco anche mediante un’interrogazione al Senato. E’ d’accordo anche lei sul fatto che, forse, in questa fase delicata di gestione della distribuzione dei vaccini, servirebbe più un manager che uno scienziato?

I tecnici dell’amministrazione pubblica sono gli esperti in organizzazioni complesse, diritto e contabilità.

Faccio un esempio. Presiedo il Conservatorio di musica di Monopoli perché chi mi ha nominato ritiene di trovare competenze in organizzazione, diritto e contabilità, e non perché sappia leggere una partitura ed eseguire il brano facendo vibrare le corde di uno strumento.

Se si vuole un tecnico assessore alla salute, quindi, si deve scegliere un esperto di amministrazione; Tommaso Fiore è stato un bravo assessore alla salute non in quanto rianimatore, perché in quella qualità c’era più bisogno di lui in ospedale che alla Regione.

In Francia c’è una scuola da cui escono tutti i migliori amministratori di quel Paese, l’ENA, ma non mi pare che in quella scuola ci sia un corso di laurea in medicina o igiene.

In realtà il medico alla sanità, l’insegnante alla scuola, l’attore alla cultura, il maratoneta allo sport e via dicendo, è una forma di demagogia uguale e contraria a quella della virtù degli incompetenti incarnata da un partito politico che riuscì addirittura a vincere le elezioni politiche del 2018.

Mi rendo conto che Lopalco possa risentirsi del fatto che un professore d’igiene sia, in termini tecnici, meno adatto di un professore di diritto a svolgere il compito di assessore alla salute, ma non è colpa mia se la gestione dell’amministrazione è fondata sul diritto e la contabilità e non sull’igiene. Certo, lui può pure dire, com’è accaduto, che gli attacchi rivoltigli sono motivati dal fatto che gli altri lo ritengano un corpo estraneo da rigettare, ma dire ciò è come sostenere che la vaccinazione causa l’autismo; cioè affermare qualcosa senza fornire la prova, che è ciò che distingue uno scienziato da un opinionista della domenica.