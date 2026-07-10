Apertura del Centro Ilma, Giacomo Palese, sindaco di Presicce-Acquarica: “occorre sinergia per favorirne l’autorizzazione”

Intervento del sindaco di Presicce-Acquarica Giacomo Palese sul sostegno all’apertura del Centro Ilma

”La tutela della salute non può avere appartenenze politiche. È un diritto fondamentale dei cittadini e un dovere delle istituzioni.

Per questo, con il prezioso supporto dell’Assessore Tatiana Turi che ha collaborato alla predisposizione dell’iniziativa, porteremo all’approvazione del Consiglio Comunale una mozione a sostegno dell’apertura del Centro ILMA di Gallipoli e del completamento, da parte della Regione Puglia, del procedimento di autorizzazione e accreditamento necessario alla sua piena operatività.

La mozione sarà messa a disposizione di tutti i Comuni del Salento, affinché possa essere condivisa e approvata dai rispettivi Consigli comunali. Sarebbe un segnale forte e unitario a sostegno di un presidio sanitario strategico per la prevenzione oncologica e per la tutela della salute delle nostre comunità.

Invito, pertanto, tutti i Sindaci ad aderire a questa iniziativa, affinché il territorio parli con una sola voce nell’interesse esclusivo dei cittadini e della salute pubblica”.