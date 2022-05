Lega Racale: Francesca Lubelli nuovo commissario: “Ringraziamo Parata per il lavoro svolto”

RACALE – La Segreteria Regionale della Lega esprime tutto il proprio stupore circa le dichiarazioni del dimissionario segretario della sezione di Racale, Alessio Parata, “impegnato sugli organi di stampa in accuse che, nei reali contenuti, risultano di difficile comprensione”.

“La Lega è fatta di persone che hanno l’orgoglio di poter rivendicare una grande forza: quella di essere uomini e donne liberi.

E proprio in considerazione del rispetto della libertà delle azioni di ognuno, che rispettiamo la decisione di Parata, prendendone atto con rammarico e ringraziandolo per il lavoro svolto e per gli importanti risultati che ha portato alla Lega nei tanti percorsi da lui stesso rivendicati.

Pertanto, la segreteria regionale della Lega indica quale commissario della sezione di Racale la d.ssa Francesca Lubelli, già responsabile del partito a Lecce, alla quale esprime i migliori auguri di buon lavoro, per il raggiungimento di risultati lusinghieri all’altezza delle sue capacità.

Gli incarichi di partito, come è evidente, non hanno durata vitalizia e, già nei prossimi giorni, si procederà ad un rinnovamento dei responsabili dei vari circoli in tutta la Puglia. La Lega continuerà a lavorare per ampliare capillarmente la rete di amministratori e simpatizzanti sul territorio, per riunire una grande comunità con la voglia di lavorare ogni giorno per costruire una prospettiva futura per le famiglie, le imprese e i giovani della nostra Regione”.