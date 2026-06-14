Emergenza incendi, De Blasi (Lega): “Salento soffocato dalle fiamme. Danni incalcolabili, Regione assente”

Il Salento sta vivendo ore di profonda angoscia a causa del vasto incendio che ha interessato oggi la marina di Torre San Giovanni, provocando danni incalcolabili al patrimonio naturalistico della macchia mediterranea, al tessuto economico delle strutture ricettive e alla sicurezza dei cittadini. Un evento drammatico che si inserisce in una serie di roghi che continuano a devastare il nostro territorio, evidenziando una cronica assenza di pianificazione e di tempestività da parte dell’amministrazione regionale.

A tal proposito, il Consigliere Regionale della Lega, Gianni De Blasi, dichiara:

“É davvero inaccettabile riscontrare, ancora una volta, l’assenza della Regione Puglia nella gestione preventiva di una fase che richiedeva massima allerta. Ad oggi, infatti, non risulta agli atti alcuna delibera di approvazione della convenzione annuale tra la Regione Puglia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tale omissione impedisce l’attivazione dei moduli antincendio boschivo aggiuntivi, privando il territorio del potenziamento necessario del dispositivo di soccorso e della capacità di interventi rapidi.”

“A ciò si aggiunga – prosegue De Blasi – la evidente intempestività del decreto sottoscritto dal Presidente della Regione, il quale fissa l’inizio del periodo emergenziale al 15 giugno 2026, una data evidentemente tardiva rispetto alle reali condizioni e ai rischi già manifestatisi sul campo.”

“Di fronte a quello che appare come un clamoroso scivolone amministrativo – conclude – mi sento di rivolgere un sentito ringraziamento al Governo nazionale, che ha dimostrato spiccata sensibilità istituzionale rispondendo con prontezza alle nostre interlocuzioni tramite l’invio tempestivo dei mezzi aerei Canadair, fondamentali per contenere il disastro. La mia gratitudine va inoltre a tutte le donne e gli uomini impegnati sul fronte, dai volontari della protezione civile agli operatori del servizio NUE, il cui lavoro risulta prezioso non solo per la gestione delle emergenze, ma anche per il controllo del territorio.

Non può che restare fermo il disappunto nei confronti di una Regione Puglia assente ingiustificata, che ha abbandonato il Salento e l’intero territorio regionale a pericoli che una corretta gestione avrebbe potuto quantomeno mitigare.”