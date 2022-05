Mobilitazione per il Polo Pediatrico del Salento. Casili: “Chiederò all’assessore Lopalco un tavolo con tutti gli attori interessati”

“Sostengo convintamente la mobilitazione social #ioVoglioilPolo per accelerare la realizzazione del Polo Pediatrico del Salento. Una questione di cui con gli altri consiglieri del M5S ci siamo interessati già nella scorsa legislatura per conoscere i tempi per l’attivazione del Polo Pediatrico. Un progetto di grande rilievo per il Salento che permetterà ai bambini di poter essere curati nel proprio territorio. Chiederò all’assessore Lopalco di convocare al più presto un tavolo con le Asl di Brindisi e Lecce, la rete di associazioni che ha dato vita alla campagna e tutti gli attori interessati, in modo da capire quale sia lo stato dell’arte attuale e cosa fare per procedere con la realizzazione del Polo Pediatrico del Salento, diventato ancora di più una necessità con la pandemia in corso. Non possiamo permettere che i bambini che hanno bisogno di cure debbano girare per la Puglia insieme alle loro famiglie”. Lo scrive in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili sulla mobilitazione social per il Polo Pediatrico del Salento.

