Ospedale Scorrano, sopralluogo Pagliaro: “lunedì in funzione la nuova Tac, dopo 3 anni di calvario”

“Fra tre giorni entrerà finalmente in funzione la nuova tac all’ospedale di Scorrano. Un risultato importante che arriva dopo tre anni di calvario per le frequenti riparazioni della vecchia macchina usurata, denunciate nelle nostre ispezioni (il 21 marzo 2023, il 18 ottobre 2024, il 31 gennaio e il 9 settembre 2025, il 7 marzo 2026) e audizioni in Commissione Sanità. Insieme a noi, oggi, gli amici del Comitato Territoriale Spontaneo che ci hanno affiancato in questa battaglia. La buona notizia tanto attesa ci è stata confermata dal dottor Roberto Santoro, responsabile della Radiodiagnostica.” Lo scrive in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente del gruppo Fratelli d’Italia.

“Abbiamo lavorato con determinazione per arrivare a questo obiettivo, ma il problema della dotazione tecnologica non può considerarsi chiuso. L’altra grande necessità è la macchina per la risonanza magnetica: i regolamenti regionali ne prevedono una ogni centomila abitanti, ma in realtà sono insufficienti e mal distribuite. E questa sarà un’altra nostra battaglia.

Intanto, con l’entrata in funzione della nuova tac, si potrà finalmente smantellare quella mobile costata ben 11mila euro a settimana, quindi a conti fatti 132mila euro a cui si aggiungono i 36mila euro dei costi d’installazione e allaccio all’impianto elettrico. Una spesa che si sarebbe potuta evitare se la nuova macchina fosse stata installata a tempo debito, ed è solo una goccia nel mare magnum degli sprechi nella spesa sanitaria regionale, sprofondata in una voragine di 350 milioni di euro nel 2025. Noi non smetteremo mai di denunciarlo e di chiedere una spending review rigorosa, anziché aumentare l’Irpef a carico dei cittadini come ha deciso il presidente Antonio Decaro.

Nel rapido giro che abbiamo fatto oggi in ospedale abbiamo constatato vari problemi nel reparto di Ostetricia e Ginecologia (dove eravamo già stati a ottobre 2024 e avevamo evidenziato la necessità di una Neonatologia accreditata e di adeguare la sala parto non a norma) e ci torneremo a breve perché quello di Scorrano resta un presidio ospedaliero importante e faremo altre ispezioni complete. Quest’ospedale, come altre strutture, sta progressivamente perdendo manutenzione e valorizzazione, in attesa dell’ospedale Maglie-Melpignano che non sappiamo se sarà mai realizzato.

Il nostro impegno resta quello di continuare a vigilare e sollecitare risposte concrete, perché il diritto alla salute non può essere rallentato da ritardi, incertezze e mancata programmazione”