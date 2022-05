Si rafforza il patto Ruggeri-Cassano: i “Popolari” si organizzano e confermano il pieno sostegno a Michele Emiliano

BARI – I “Popolari con Emiliano” si sono riuniti, a Bari, per una approfondita analisi dell’attuale scenario politico.

Il grande risultato – commentano i sette componenti del gruppo consiliare nel consiglio regionale della Puglia insieme a Massimo Cassano e Totò Ruggieri – ottenuto alle recenti competizioni regionali ci ha spinto a trasformare la lista elettorale presentata in un vero e proprio movimento politico.

I “Popolari” confermano di riconoscersi in Puglia nell’azione politica di Michele Emiliano e di essere rappresentati, nel consiglio regionale pugliese, nel gruppo consiliare “Popolari con Emiliano”.

Al netto dei successivi adempimenti statutari e dei necessari passaggi politici sui singoli territori, confermando l’ambizione di confrontare la propria identità valoriale con partiti e movimenti “affini” di tutto il territorio nazionale, i “Popolari” hanno inteso affidare il coordinamento regionale a Massimo Cassano e Totò Ruggieri ed i coordinamenti provinciali ai seguenti consiglieri regionali:

– Gianni Stea per la provincia di Bari;

– Mario Pendinelli per la provincia di Lecce;

– Massimiliano Stellato per la provincia di Taranto;

– Mauro Vizzino per la provincia di Brindisi;

– Sergio Clemente per la provincia di Foggia;

– Francesco La Notte per la BAT.