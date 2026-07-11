Carmiano, prima Notte Bianca di Via Roma: musica, spettacoli, street food e negozi aperti per rilanciare il cuore del paese

CARMIANO – Una serata all’insegna della socialità, della musica, del divertimento e della valorizzazione del commercio di vicinato. Questa sera, sabato 11 luglio, Via Roma si trasformerà nel cuore pulsante di Carmiano con la prima edizione della “Notte Bianca a Carmiano”, iniziativa promossa dal Comune di Carmiano in collaborazione con tutte le attività commerciali della principale arteria cittadina.

L’evento rappresenta una novità assoluta per il paese e offrirà ai cittadini e ai visitatori un ricco programma di intrattenimento con artisti di strada, animazione per bambini con gonfiabili, musica dal vivo, dj set, street food, food & beverage e aperture straordinarie delle attività commerciali, trasformando per una sera Via Roma in un grande centro commerciale naturale, completamente dedicato alla convivialità e alla riscoperta degli spazi urbani.

L’iniziativa nasce dalla proposta condivisa degli esercenti di Via Roma, immediatamente accolta dall’Amministrazione comunale che ha deciso di sostenerla con convinzione, riconoscendone il valore sociale, economico e culturale.

Il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi, spiega lo spirito della manifestazione:

“Abbiamo accolto la proposta pervenuta da parte di tutti i commercianti titolari delle attività produttive della via Roma perché ci è sembrata utile e funzionale al sostegno del nostro commercio di vicinato. Un’occasione anche per tornare a vivere la nostra via Roma, di recente riqualificata, nel passato punto centrale della movida carmianese e punto di ritrovo per tutti. La Notte Bianca non è soltanto una festa ma rappresenta il perfetto connubio tra socialità e sviluppo economico. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di trasformare anche se per una notte la via Roma in un centro commerciale a cielo aperto. Siamo alla prima edizione e non siamo in grado di comprendere la risposta che ci sarà ma averci provato è già un successo. Ringrazio tutta la mia amministrazione e gli assessori di competenza che hanno accolto favorevolmente l’iniziativa dei commercianti, ringrazio gli uffici comunali, la Polizia Locale e la Protezione Civile, non mancando un particolare ringraziamento a tutti i commercianti stessi che hanno deciso di mettersi in gioco”

Anche gli esercenti di Via Roma spiegano il significato dell’iniziativa, sottolineando come la manifestazione rappresenti un progetto di più ampio respiro per il futuro della comunità.

“La Notte bianca di Via Roma è un evento che non è solo un momento di festa, ma il simbolo di una vera e propria rinascita per la nostra comunità. Questa iniziativa nasce con un obiettivo profondo e ambizioso che va ben oltre l’intrattenimento di una singola serata. Il nostro traguardo, la nostra visione, è chiara: vogliamo tornare a vivere la comunità non attraverso i finestrini delle automobili ma a diretto contatto con i nostri concittadini e con tutti coloro che vorranno venire a vivere questa esperienza con noi. Le nostre strade sono diventate vie di transito veloce, luoghi da attraversare in fretta piuttosto che da vivere. Domani lo vogliamo immaginare come un punto di ripartenza.

La Notte Bianca sarà l’occasione per dimostrare l’enorme potenziale di una Carmiano pedonale. Chiudendo il centro al traffico veicolare, riapriremo le porte alla vita comunitaria. Vogliamo provare a passare una serata in tutta serenità e sicurezza. Una serata nella quale poter passeggiare accanto alla propria compagna e ai propri figli senza doversi preoccupare delle auto, dei motocicli e dei monopattini che sfrecciano in silenzio. Una serata in cui i negozi e le attività commerciali di vicinato possano tornare a respirare e a prosperare, liberi dalla morsa del traffico e dei parcheggi selvaggi.

Ma c’è un aspetto ancora più importante, che tocca le nostre radici e la nostra memoria collettiva. Chi ha vissuto Carmiano qualche decennio fa ricorda bene cosa significasse “scendere in piazza”. Ricordiamo le strade piene di vita, i bambini che giocavano sicuri e soprattutto le comitive. Quei gruppi di amici di ogni età che si ritrovavano agli angoli delle strade, sui muretti o davanti ai bar. Vogliamo riportare le comitive in mezzo alla strada. Vogliamo che i nostri giovani ritrovino il piacere di guardarsi negli occhi e di stare insieme all’aperto, riappropriandosi dei loro spazi. Vogliamo che le famiglie, i nonni e i bambini tornino a vivere il tessuto urbano come un’estensione della propria casa.

La strada deve tornare a essere un luogo di aggregazione sociale, dove nascono idee e si rinsaldano le amicizie; un palcoscenico naturale per la cultura, l’arte e la musica; una piazza aperta e inclusiva, dove nessuno si sente solo o escluso.

Durante la Notte Bianca Carmiano si trasformerà. Le nostre vie si riempiranno di spettacoli dal vivo e musica per accompagnare la gioia di stare insieme, di enogastronomia locale per valorizzare le eccellenze del nostro territorio e di aperture serali straordinarie per sostenere i nostri commercianti, veri presìdi di luce e sicurezza per il paese. Questa notte sarà il banco di prova, il primo passo verso un modo nuovo, ma profondamente antico, di vivere la nostra città.

L’invito che vogliamo fare a tutti è di lasciare l’auto a casa. Chiamate i vostri amici, formate di nuovo quelle comitive che sono l’anima del nostro paese e scendete in strada. Carmiano è aperta a tutti: torniamo a vivere la strada in modo sano e rispettoso. Via Roma sarà la via, per una notte, dove poter mangiare, bere, ballare e giocare in serenità, sicurezza e gioia. Ogni attività di food & beverage ospiterà musica dal vivo e dj set. La via sarà piena di giochi ed attrazioni spettacolari e tutti noi saremo lieti di farvi sentire a casa vostra. Un grazie a tutta l’amministrazione comunale che ha sposato immediatamente questa ‘folle’ proposta. Grazie inoltre agli sponsor e agli uffici comunali che hanno organizzato quanto necessario. Vi aspettiamo numerosi.”

L’appuntamento è quindi nella serata di oggi, quando Via Roma diventerà il centro della vita cittadina con una lunga notte di festa, musica, spettacolo e condivisione, nel segno della partecipazione e della valorizzazione del tessuto economico locale. La prima edizione della Notte Bianca punta a diventare un nuovo appuntamento dell’estate carmianese e un’occasione per riscoprire il piacere di vivere gli spazi pubblici come luoghi di incontro, socialità e crescita della comunità.