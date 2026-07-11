Movida, debutto senza sanzioni: controlli, steward e locali promossi. Ma i Giovani Democratici attaccano il regolamento

LECCE – È trascorsa senza particolari criticità la prima serata di applicazione del nuovo regolamento comunale sulla movida voluto dall’amministrazione guidata dalla sindaca Adriana Poli Bortone. Controlli capillari della polizia locale, gestori collaborativi e steward impegnati in ronde organizzate hanno caratterizzato il debutto delle nuove regole, che puntano a conciliare il diritto al divertimento con la sicurezza urbana, il decoro e la tutela dei residenti.

I poliziotti hanno presidiato le principali aree della movida cittadina effettuando verifiche a tappeto sul rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento. Il bilancio della prima notte è positivo: non sono state elevate sanzioni e gli esercenti hanno rispettato le prescrizioni, collaborando con gli operatori impegnati nei controlli. Determinante anche il lavoro degli steward privati, che hanno pattugliato il centro storico con ronde coordinate per prevenire situazioni di rischio e favorire un ordinato deflusso dei frequentatori.

Sono stati 33 i locali che hanno aderito al sistema di premialità previsto dal regolamento, in gran parte concentrati nel centro storico. Grazie all’impiego degli steward e al rispetto delle condizioni richieste dal Comune, queste attività hanno potuto prolungare l’orario di apertura fino alle 3 del mattino. Per tutti gli altri pubblici esercizi è invece rimasto in vigore il limite di chiusura fissato all’una di notte.

Nessuna deroga, invece, per minimarket, esercizi di vicinato e attività analoghe presenti nelle strade della movida, che hanno dovuto osservare l’obbligo di chiusura dalle 22 alle 6. Per gli esercizi ubicati nelle zone più periferiche resta invece consentita l’apertura, ma con il divieto di vendere bevande alcoliche nella medesima fascia oraria. Il regolamento introduce inoltre lo stop generalizzato all’asporto di alcolici, consentendo la vendita per asporto esclusivamente ai locali autorizzati alla somministrazione e soltanto ai propri clienti, con l’obbligo di utilizzare contenitori biodegradabili.

Se sul piano operativo il primo banco di prova è stato superato senza tensioni, non si placa invece il confronto politico. L’Assemblea dei Giovani Democratici di Lecce ha infatti approvato una mozione fortemente critica nei confronti del nuovo regolamento, sintetizzata nello slogan: “La sicurezza è una responsabilità pubblica, non un privilegio per chi può pagarla”. I giovani del Partito Democratico contestano in particolare il meccanismo della premialità, sostenendo che la possibilità di estendere gli orari di apertura sia subordinata alla disponibilità economica dei gestori di sostenere i costi del servizio di stewarding, trasformando così, a loro giudizio, un tema di interesse pubblico come la sicurezza in un onere a carico delle attività commerciali. Una posizione destinata ad alimentare il dibattito politico anche nelle prossime settimane, mentre il Comune rivendica i risultati del primo test sul campo, conclusosi senza disordini e con il pieno rispetto delle nuove regole da parte degli operatori del settore.