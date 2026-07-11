Leo rilancia la sfida digitale: “Bisogna formare per non emarginare”. La Puglia guida il progetto nazionale sull’intelligenza artificiale nella PA

“Bisogna formare per non emarginare”. Con questo messaggio l’assessore alla Digitalizzazione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, ha chiuso al Kursaal Santalucia di Bari la tre giorni dedicata alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, un appuntamento che ha riunito rappresentanti di AgID, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, delle Regioni e della Rete nazionale dei Responsabili della Transizione Digitale. Al centro del confronto i temi dell’innovazione, dell’Intelligenza Artificiale e della modernizzazione della macchina amministrativa, con la Puglia che si candida a svolgere un ruolo da protagonista nel percorso di innovazione del Paese.

Nel suo intervento conclusivo Leo ha posto l’accento sul valore strategico della trasformazione digitale, sottolineando come non si tratti soltanto di un’evoluzione tecnologica, ma di un cambiamento destinato a incidere profondamente sul rapporto tra istituzioni e cittadini. “La transizione digitale non riguarda soltanto la tecnologia, ma il modo in cui le istituzioni saranno capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini. Oggi l’Intelligenza Artificiale è una questione politica, sociale e democratica e deve diventare uno strumento per rafforzare la capacità decisionale pubblica, rendendo i servizi più efficienti, trasparenti e accessibili”.

L’assessore ha ricordato che la Regione Puglia è stata tra le prime amministrazioni italiane a dotarsi di una normativa organica sulla governance dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione ed è oggi capofila del progetto Reg4IA-PA, che coinvolge anche Abruzzo, Marche, Umbria, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta e Campania. L’iniziativa punta a sviluppare strumenti di Intelligenza Artificiale applicati alla gestione degli atti amministrativi, dei bandi e degli appalti pubblici, oltre a sistemi per verificare la conformità etica e normativa delle applicazioni di IA. Parallelamente, con il supporto di Cineca, è in fase di realizzazione una piattaforma condivisa che consentirà alle amministrazioni di utilizzare soluzioni sicure, interoperabili e replicabili.

“Innovare significa governare il cambiamento – ha evidenziato Leo –. L’Intelligenza Artificiale può aiutarci a migliorare la qualità delle decisioni pubbliche, ma deve essere accompagnata da regole, trasparenza, responsabilità e competenze. La vera sfida è culturale prima ancora che tecnologica”. Da qui il richiamo alla necessità di investire nella formazione del personale e nello sviluppo delle competenze digitali, affinché la trasformazione riduca i divari sociali e territoriali e garantisca pari opportunità di innovazione a tutte le amministrazioni.

Guardando agli obiettivi futuri, Leo ha indicato una Pubblica Amministrazione più rapida, efficiente e vicina ai cittadini, con procedure semplificate e tempi di risposta ridotti. “Essere Regione capofila di Reg4IA-PA significa assumersi la responsabilità di guidare un percorso nazionale fondato sulla collaborazione tra le Regioni e sulla condivisione delle migliori esperienze. Vogliamo una Puglia protagonista dell’innovazione pubblica, capace di attrarre talenti e di contribuire a costruire il futuro digitale del Paese”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche il capo Dipartimento alla Transizione Digitale della Regione Puglia, l’ingegnere Cosimo Elefante, che ha evidenziato come il progetto abbia consolidato la collaborazione tra le amministrazioni. “REG4IA ha confermato che la collaborazione tra amministrazioni è la chiave per trasformare l’innovazione in risultati concreti. La trasformazione digitale non si realizza solo attraverso le tecnologie, ma soprattutto grazie alle persone e alla capacità delle istituzioni di fare rete. Regione Puglia crede fortemente nella costruzione di una rete dei Responsabili per la Transizione Digitale articolata tra enti locali, agenzie in house ed enti sanitari. Una rete che oggi è un modello nazionale. Questa tre giorni è stata un importante momento di rilancio di questo percorso e ha confermato la centralità della nostra Regione nel panorama nazionale sui temi della trasformazione digitale e dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione”.