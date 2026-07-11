Il Caicco di Santa Cesarea Terme riaccende l’estate: torna l’aperitivo al tramonto più esclusivo del Salento

SANTA CESAREA TERME (LE) –La storica struttura, incastonata nella scenografica scogliera di Santa Cesarea Terme, rinnova il suo appuntamento settimanale con la rassegna “Caicco Sunset Sensation”, un format che fonde eleganza, natura incontaminata e intrattenimento di qualità., una terrazza naturale inserita all’interno del parco termale dove il fascino della scogliera incontra il comfort di una struttura completamente rinnovata. Lettini e ombrelloni affacciati sull’Adriatico, accessi agevoli al mare e un servizio curato rendono il lido una meta esclusiva, sospesa tra cielo e acqua, sia durante il giorno che nelle ore serali.. L’atmosfera è resa unica da ricercati deejayset che fondono l’eleganza al contesto naturale, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva. Ad arricchire l’offerta,– L’Aperitivo più fresco del Salento firmato Terre del Sud, che porta il gusto autentico del territorio nel cuore dell’evento.. “Allo stesso tempo, vogliamo far vivere ai nostri ospiti l’eleganza e l’unicità della nostra costa, valorizzandola attraverso il comfort delle nostre strutture.”Un luogo dove il tempo sembra rallentare e il tramonto diventa spettacolo, confermandosi una delle destinazioni più affascinanti dell’estate 2026.I