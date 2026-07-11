Il Caicco di Santa Cesarea Terme riaccende l’estate: torna l’aperitivo al tramonto più esclusivo del Salento

SANTA CESAREA TERME (LE) – Dopo il successo dei primi appuntamenti di luglio, il Caicco si conferma l’indiscusso protagonista dell’estate salentina. La storica struttura, incastonata nella scenografica scogliera di Santa Cesarea Terme, rinnova il suo appuntamento settimanale con la rassegna “Caicco Sunset Sensation”, un format che fonde eleganza, natura incontaminata e intrattenimento di qualità.
Il Caicco non è soltanto uno stabilimento balneare: è uno dei luoghi iconici di Santa Cesarea Terme, una terrazza naturale inserita all’interno del parco termale dove il fascino della scogliera incontra il comfort di una struttura completamente rinnovata. Lettini e ombrelloni affacciati sull’Adriatico, accessi agevoli al mare e un servizio curato rendono il lido una meta esclusiva, sospesa tra cielo e acqua, sia durante il giorno che nelle ore serali.
Ogni giovedì, dalle 18:00 alle 20:00, questa cornice d’eccezione si trasforma in un salotto a cielo aperto. L’atmosfera è resa unica da ricercati deejayset che fondono l’eleganza al contesto naturale, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva. Ad arricchire l’offerta, la prestigiosa collaborazione con Levàra – L’Aperitivo più fresco del Salento firmato Terre del Sud, che porta il gusto autentico del territorio nel cuore dell’evento.
“Preservare l’identità di un locale che ha fatto la storia di Santa Cesarea è la nostra mission principale” – dichiara lo staff del Caicco. “Allo stesso tempo, vogliamo far vivere ai nostri ospiti l’eleganza e l’unicità della nostra costa, valorizzandola attraverso il comfort delle nostre strutture.”
Con CaiccoSunset Sensation, il Caicco rilancia la propria vocazione di protagonista della movida salentina più raffinata. Un luogo dove il tempo sembra rallentare e il tramonto diventa spettacolo, confermandosi una delle destinazioni più affascinanti dell’estate 2026.I prossimi eventi sono previsti per il 16 e il 23 luglio; seguiranno poi gli appuntamenti del 6 13, 20 e 27 agosto.
Il Caicco non è soltanto uno stabilimento balneare: è uno dei luoghi iconici di Santa Cesarea Terme, una terrazza naturale inserita all’interno del parco termale dove il fascino della scogliera incontra il comfort di una struttura completamente rinnovata. Lettini e ombrelloni affacciati sull’Adriatico, accessi agevoli al mare e un servizio curato rendono il lido una meta esclusiva, sospesa tra cielo e acqua, sia durante il giorno che nelle ore serali.
Ogni giovedì, dalle 18:00 alle 20:00, questa cornice d’eccezione si trasforma in un salotto a cielo aperto. L’atmosfera è resa unica da ricercati deejayset che fondono l’eleganza al contesto naturale, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva. Ad arricchire l’offerta, la prestigiosa collaborazione con Levàra – L’Aperitivo più fresco del Salento firmato Terre del Sud, che porta il gusto autentico del territorio nel cuore dell’evento.
“Preservare l’identità di un locale che ha fatto la storia di Santa Cesarea è la nostra mission principale” – dichiara lo staff del Caicco. “Allo stesso tempo, vogliamo far vivere ai nostri ospiti l’eleganza e l’unicità della nostra costa, valorizzandola attraverso il comfort delle nostre strutture.”
Con CaiccoSunset Sensation, il Caicco rilancia la propria vocazione di protagonista della movida salentina più raffinata. Un luogo dove il tempo sembra rallentare e il tramonto diventa spettacolo, confermandosi una delle destinazioni più affascinanti dell’estate 2026.I prossimi eventi sono previsti per il 16 e il 23 luglio; seguiranno poi gli appuntamenti del 6 13, 20 e 27 agosto.
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