Surbo, un focolaio nella scuola dell’infanzia. Puglia in zona rossa fino a maggio

SURBO – Il sindaco Oronzo Trio ha dato la brutta notizia su Facebook: c’è un focolaio covid nella scuola dell’infanzia di via T.Fiore. Non c’è stato nemmeno il tempo di riaprire le scuole dell’infanzia in presenza, che già si scoprono dei positivi. “Vorrei considerarli dei colpi di coda della terza ondata, ma purtroppo il virus oggi ha colpito due bambini della scuola dell’infanzia e i genitori di uno dei due bambini – spiega il primo cittadino – Auguriamoci che tutto si fermi qui, ma è necessario chiudere la scuola dell’infanzia fino a venerdì prossimo”. Prudenzialmente è stata chiusa anche la sede in Via Lecce, “perché ci sono dei professori che lavorano in tutt’e due i plessi”.

Nella città di Surbo sono circa 70 le persone in isolamento e 80 sono i positivi. Alle scuole elementari di Surbo, invece, è stata decisa la dad per una classe, “prudenzialmente” visto che c’è un caso sospetto che riguarda un operatore sanitario (un suo congiunto è risultato positivo). “Cerchiamo di non perdere la calma” – raccomanda ai sui cittadini il sindaco.

PUGLIA ZONA ROSSA FINO AL 30 APRILE

In queste ore è arrivata la conferma che fino al 30 aprile resterà il livello di rischio più alto per Sardegna, Puglia e Valle D’Aosta. L’ennesima tegola che ha già scatenato le proteste. Il resto d’Italia, invece, il 26 aprile diventerà zona “gialla rinforzata” (in pratica, a parte i bar negli spazi aperti e le attività all’aperto, che potranno far accomodare i clienti fuori dai locali al chiuso, le regole saranno da zona arancione). In queste ore l’occhio è puntato sui dati pugliesi per cercare di capire se il calo di contagi e pazienti nelle terapie intensive potrà far cambiare idea al governo. Ma purtroppo il governo ha già sentenziato che i pugliesi resteranno in zona rossa fino al primo maggio, perché “nella settimana compresa tra il 9 e il 15 aprile 2021, le Regioni Puglia e Valle d’Aosta presentano un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti”. Sulla base delle indicazioni della cabina di regia, il ministro Speranza ha deciso che la Puglia resterà in zona rossa da oggi fino al 30 aprile. In realtà, come si può leggere sul sito del Ministero della Salute le ordinanze sono due: la prima dispone il passaggio in zona arancione per la Regione Campania; la seconda Ordinanza rinnova fino al 30 aprile la permanenza in zona rossa per le Regioni Puglia e Valle d’Aosta.

“I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione”.