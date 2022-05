Festa dei lavoratori con un pugliese su tre a rischio povertà. Mita (Confintesa): “È il tempo di affrontare le fragilità sociali”

Anche questo primo maggio sarà festeggiato su una piazza virtuale per Confintesa.

1 Maggio e il Piano Draghi

Ancora un Primo Maggio su una piazza virtuale, reclamando l’art. 1 della Costituzione, rivendicando una ripresa efficiente e non una corsa al saccheggio!

L’anno scorso Confintesa chiese la ‘Solidarietà Europea basata su una immissione di liquidità nel tessuto sociale, un accordo straordinario per questa situazione eccezionale’.

“Dopo un anno di incertezze e trattative, ci hanno (quasi) dato ragione, con ‘l’incognita debito’ – spiega Paola Mita, Segretaria Generale ConfintesaLecce-

Un sondaggio riportato su alcune testate questa mattina riporta dei dati veramente allarmanti: un pugliese su tre è a rischio povertà, e sul fronte occupazionale donne e giovani risulterebbero essere quelli più penalizzati in particolare le donne con figli in età prescolare.

La Puglia deve affrontare non solo la crisi pandemia ma deve combattere anche con evidenti fragilità sociali ed economiche.

Questo primo maggio è dedicato a tutti coloroche hanno perso il lavoro, che hanno chiuso la propria attività, che hanno perduto i loro cari, che ogni giorno durante tutta questa pandemia hanno dovuto lavorare con la paura di poter contrarre il virus ma che nonostante tutto sono andati a lavorare, medici, infermieri, Oss operatori addetti mensa, operatori ecologici, panettieri e tutte le categorie che hanno tenuto in vita l’Italia e che hanno dato supporto ai cittadini anche quando e soprattutto quando le risposte tardavano ad arrivare, un grazie agli operatori dei Caf e dei patronati e a tutti gli operatori del terzo settore!

Ai nostri meravigliosi ragazzi che come lavoro hanno lo studio e che chiusi nelle loro stanze con la connessione che va e non va hanno risposto sempre presente all’appello dei loro maestri e professori!

A tutti VOI e a tutti NOI Buon Primo maggio e speriamo che sia l’ultimo su questa piazza virtuale!”.