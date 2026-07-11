Controlli della Polizia nel Leccese: tre arresti e una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

SALENTO – Si intensificano le attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità da parte della Polizia di Stato di Lecce, sulla base delle direttive operative del Questore Giampietro Lionetti.

Il bilancio delle ultime ore registra tre persone accompagnate in carcere a seguito di aggravamenti di pena e violazioni delle prescrizioni giudiziarie, oltre a una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il primo intervento ha visto protagonisti gli agenti della Squadra Mobile, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un leccese di 23 anni, già noto per reati di rapina, ricettazione e maltrattamenti in famiglia. Il GIP presso il Tribunale di Lecce ha disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

I poliziotti hanno infatti documentato come il giovane avesse manomesso il dispositivo per allontanarsi da casa, continuando a perseguitare la vittima sui social network e inviando persino conoscenti per convincerla a ritirare le denunce.

Il 23enne è stato così trasferito nella Casa Circondariale di Lecce.

Sempre a Lecce, la Squadra Mobile ha arrestato una donna di 32 anni, residente in città ma originaria di San Pietro Vernotico.

L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello per reati in materia di stupefacenti, prevede l’espiazione di una pena residua di oltre quattro mesi di reclusione. Anche lei è stata condotta presso il carcere locale.

Sul fronte provinciale, il Commissariato di Gallipoli ha arrestato un 24enne del posto per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane si trovava in prova ai servizi sociali con detenzione domiciliare, ma ha violato ripetutamente gli obblighi stabiliti, tra cui il divieto di uscire nelle ore notturne.

La situazione era culminata lo scorso 17 maggio in un intervento della Polizia per l’aggressione del giovane ai danni del padre, episodio che ha determinato la revoca dei benefici e il ripristino della custodia restrittiva in carcere.

Infine, nella notte dell’11 luglio, gli agenti del Commissariato di Otranto hanno denunciato a piede libero un 35enne di Gagliano del Capo.

L’uomo era stato segnalato sulla strada provinciale a bordo di un’auto ferma nei pressi di una rotatoria, da cui scendeva e risaliva senza motivo. Alla vista della pattuglia, il conducente ha ripreso la marcia per circa 50 metri prima di fermarsi. Risultato positivo all’alcoltest, il 35enne è stato denunciato ai sensi del Codice della Strada, con contestuale ritiro immediato della patente di guida.