L’aeroporto di Brindisi riapre dopo i lavori per rendere più sicura e moderna la pista: investiti 11 milioni, ma servono più voli

BRINDISI – È tempo di ripartenza per tutti, ora che siamo in zona gialla, soprattutto per l’Aeroporto del Salento. Dopo quasi 20 giorni di stop, si ricomincia a volare. La chiusura del 20 aprile scorso ha creato non pochi problemi a tanti lavoratori. Il presidente Tiziano Onesti ha spiegato che i lavori sono stati necessari e determineranno grandi benefici. Già da ieri l’aeroporto del Salento è operativo. Adesso si spera che possa tornare a pieno regime con più voli. I lavori di riqualifica e ammodernamento realizzati rappresentano la prima fase di un programma di interventi più ampio, che richiederà ulteriori operazioni non impattanti sulla operatività dello scalo. Sono stati investiti circa 11 milioni su questa infrastruttura strategica anche per il turismo salentino. È tempo però far tornare a pieno regime i voli e di incrementarli entro l’estate: la partita per il rilancio della nostra economia si gioca soprattutto sui buoni collegamenti (quelli interni sono arretrati: si pensi alla strada 275). Lo sviluppo di un territorio si ottiene anche rendendo maggiormente operative queste importanti infrastrutture.

BUONA RIPARTENZA ALL’AEROPORTO DI BRINDISI

Il primo cittadino di Brindisi, Riccardo Rossi, ha postato su Facebook alcune considerazioni su questa ripartenza: “Si sono conclusi i lavori presso l’aeroporto di Brindisi per il miglioramento della pista, per renderla più sicura, moderna e sostenibile.

Ora ci sono le condizioni per innalzare il cono di atterraggio, questo consentirà di accrescere l’accessibilità del nostro porto, nel quale potranno transitare navi di grandi dimensioni.

Anche l’amministrazione comunale ha fatto la sua parte con la concessione dell’area di propria pertinenza, funzionale all’efficientamento dell’infrastruttura.

L’augurio è che si possa tornare presto alla normalità e a viaggiare.

Ringraziamo Aeroporti di Puglia, il presidente Tiziano Onesti e il direttore generale Marco Catamarò per l’importante risultato raggiunto.

Ancora una volta vengono smentite tutte le Cassandre che raccontavano la storia dell’improbabile realizzazione dei lavori nei tempi previsti. Buona ripartenza al nostro aeroporto!” -esulta il sindaco di Brindisi.