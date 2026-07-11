Salvatore Spagnolo nuovo presidente del Rotary Club Lecce Sud

Salvatore Spagnolo, direttore generale della Svic (Azienda leader di Informatica fondata nel 1982), è il nuovo presidente del Rotary Club Lecce Sud nell’anno rotariano 2026-2027. Ha ricevuto “martelletto” e “collare”, tradizionali simboli del passaggio di consegne, dal presidente uscente, avvocato Donata Anna Perrone, nel corso di una cerimonia alla presenza del Governatore uscente del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata, Antonio Bellisario Braia, e del nuovo Governatore, il leccese Antonio Livio Tarentini.

Nell’intervento introduttivo, Donata Anna Perrone ha tracciato il bilancio del suo anno di presidenza. Rilevanti tre progetti realizzati in Africa: nello Zambia (realizzato un opificio per la costruzione di mattoni destinati a migliorare la condizione abitativa) e in Etiopia (avviato un pozzo per dare acqua potabile a 15.000 persone e acquistato un CBC, strumento per diagnosticare varie malattie infettive, destinato a Healthanna Center Ashirà). Ma l’attenzione del Club è stata anche rivolta a Lecce e Salento con service impattanti, come “Chi ricerca trova…”, “Puer sapiens, perché il bambino rimanga sapiens”, “Rotary to your job”, “Un albero per amico”, “Giornata della Gentilezza”, “Premio Giovanni La Gioia”, “Io non dipendo”, “Etica e Legalità” e “Toccare per Credere”, con le opere trasferite dalle Mura Urbiche al Must. “Raggiungere questi obiettivi ha richiesto impegno – ha rilevato Donata Perrone – ed è stato possibile grazie alla disponibilità di tutto il Club. Ora, insieme, dobbiamo andare avanti”.

Momenti significativi della cerimonia, l’ingresso di due nuovi soci, Angelo Tarentini (medico) e Anna Goncharova (avvocato di origine russa, specializzato in Diritto di famiglia, Contenzioso civile e Marchi, da alcuni anni residente a Lecce ), e la consegna di riconoscimenti e attestati Paul Harris Fellow ai soci distintosi per la loro intensa attività.

Nella sua relazione programmatica, Salvatore Spagnolo ha rilevato il particolare impegno nel sostenere il Governatore Tarentini, socio del Club Lecce Sud. “Orgogliosi per la sua chiamata al vertice del Distretto, saremo al suo fianco – ha sottolineato – perché possa svolgere nelle migliori condizioni possibili l’attività al servizio dei 62 Club di Puglia e Basilicata“. “Come Club e con il coinvolgimento di soci e socie – ha proseguito il presidente – lavoreremo per concretizzare azioni rotariane nelle comunità vicine e lontane con l’obiettivo di positivi cambiamenti duraturi. Al contempo stabiliremo collaborazioni con altri Club e sinergie intergenerazionali con il Rotaract e l’Interact perché i giovani sono la nostra forza e il nostro futuro. Non mancherà il dialogo con le istituzioni, a partire dal Comune di Lecce, la Chiesa, le scuole, il territorio, le imprese e le altre associazioni”.

Il presidente Spagnolo ha poi annunciato il nuovo Direttivo composto da Enza Pasqua (vice presidente), Luca Sticchi (segretario), Benedetta Serio (segretario esecutivo), Maurizio De Pascalis (tesoriere), Milena Faggiano (prefetto), Donata Anna Perrone (past president), Anna Giannini (presidente incoming), dai consiglieri Vladimiro Dell’Anna, Alessandra Diodati, Francesco Occhinegro, Valerio Potì, Livio Cesare Ziani, mentre Giuseppe Garrisi è stato nominato istruttore del Club. Presidenti di Commissione: Stefania Mandurino (Effettivo), Gianni Vonghia (Rotary Foundation), Carlo Macculi (Progetti e Service), Adelmo Gaetani (Pubbliche relazioni), Bernard Lopez (Amministrazione), Francesco Fino (Ambiente). Nominati anche i delegati a Rotaract-Interact, Stefano Pelagalli, al Progetto Etica e Legalità Maria Pia Petruccelli, e ai Contatti di Club per giovani leader, Francesco Occhinegro.

Nel corso della conviviale è stato distribuito a soci, socie e ospiti presenti, il libro “Una Storia Rotariana. Mezzo secolo di valori, azioni e amicizia” (250 pagg., Edizioni Grifo) che ha raccolto i 50 anni di attività (1976-2026) del Rotary Lecce Sud, attraverso una ricostruzione che ha consentito di documentare le iniziative del Club al servizio della sua comunità e nelle parti del mondo più bisognose di un attivo sostegno. Il volume sarà ufficialmente presentato nel corso di una manifestazione pubblica aperta alla cittadinanza.