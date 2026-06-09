Il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi saluta il solstizio d’estate con una visita all’alba tra storia e natura

BRINDISI – Per il prossimo 21 giugno, alle ore 5.00, l’Associazione Le Colonne organizzerà un’esperienza unica e suggestiva per celebrare l’arrivo dell’estate: una visita all’alba presso il Castello Alfonsino – Forte a Mare, nel momento simbolico del solstizio d’estate.
Quando il sole inizierà ad affacciarsi sull’orizzonte e la città sarà ancora avvolta dal silenzio delle prime ore del giorno, i partecipanti potranno percorrere i camminamenti di ronda dell’antica fortezza e lasciarsi guidare in un viaggio tra paesaggio, storia e memoria.
Circondato dalla macchia mediterranea e sospeso tra il porto interno e il mare aperto, il Castello Alfonsino – Forte a Mare offrirà scorci di straordinaria bellezza, esaltati dalla luce dorata dell’alba. Tra i punti più suggestivi del percorso spicca l’affaccio sul Canale Vicereale, ambiente di grande pregio naturalistico e paesaggistico che, nelle prime ore del mattino, regala atmosfere e immagini di rara intensità.
L’iniziativa rappresenta un invito a riscoprire il patrimonio culturale attraverso modalità di fruizione coinvolgenti e immersive, capaci di valorizzare non solo la storia monumentale del Castello, ma anche il profondo legame che unisce il sito al mare, al paesaggio e all’identità della città.
L’evento rientra nel progetto di valorizzazione e fruizione del complesso monumentale, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, sotto la direzione dell’architetto Antonio Zunno e curato dall’Associazione Le Colonne, presieduta dalla dottoressa Anna Cinti.
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