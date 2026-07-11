Camera civile salentina, 9º dipartimento: diritto e turismo

LECCE – In occasione dell’Assemblea annuale degli iscritti alla Camera Civile Salentina – aderente all’UNCC – tenutasi nelle scorse ore presso Palazzo De Pietro in Lecce, è stato costituito e presentato il nono Dipartimento dell’Associazione, quello del Diritto del Turismo. Vi fanno parte gli avvocati Grazia Valentina Picicco, Alessandro Caló e Cosimo Falangone, nominato coordinatore.

“Il settore tutistico è un ecosistema complesso, regolato da normative nazionali e sovranazionali in continua evoluzione – spiega il Presidente, avvocato Salvatore Donadei – L’idea di un Dipartimento Legale specializzato sul Turismo – che si muove ed opera all’interno della Camera – non è solo una risposta a un’esigenza giuridica ma un vero e proprio asset strategico. L’obiettivo fondante è porsi come partner attivo e centrale nella filiera del turismo organizzato, creando un ponte essenziale tra la irrinunciabile tutela dei consumatori ed il necessario sviluppo in sicurezza delle realtà imprenditoriali.

La neo formazione nasce per superare la tradizionale visione del legale come mero “risolutore di problemi”, posizionandosi invece come un hub di garanzia e affidabilità per due mondi strettamente interconnessi: i viaggiatori (B2C) e gli operatori del settore (B2B). Per i viaggiatori affrontare un disservizio lontano da casa o veder sfumare le proprie vacanze rappresenta un forte disagio emotivo e materiale.

Il Dipartimento fornirà un’assistenza rapida, chiara e risolutiva per le diverse criticità del settore – azioni per rimborso e compensazioni pecuniarie, azioni in caso di smarrimento o danneggiamento o ritardata consegna, per il ristoro dei danni materiali e morali, tutela rigorosa in caso di inadempimento totale o parziale dei pacchetti turistici -.

Dal lato business la neoformazione di CCS si pone come scudo e consulente di viaggi, tour operator, strutture ricettive (alberghiere) e realtà extraricettive (B&B, case-vacanza, affitti brevi).

Coinvolgimento, apertura, inclusione continuano a caratterizzare la proposta formativa e l’azione politica di Camera Civile Salentina, in crescita esponenziale numericamente e non solo, come sottolineato, con manifesta soddisfazione, dal Presidente Salvatore Donadei in apertura del partecipatissimo consesso assembleare.