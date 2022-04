Capone, Leo e Delli Noci al tavolo tecnico sulla sicurezza e la legalità sul lavoro

“Chi non garantisce la sicurezza sul lavoro non ha alibi”. Così la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, in apertura del tavolo tecnico sulla sicurezza e la legalità sul lavoro, con le organizzazioni sindacali e di categoria, INPS, INAIL e gli assessori al Lavoro, Sebastiano Leo, e allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci. Una questione spinosa e urgente, sollecitata nei giorni scorsi dagli stessi sindacati, che la Presidente ha subito colto per ragionare sulle priorità e le azioni da compiere. Sono 5693 gli infortuni denunciati all’Inail in Puglia da gennaio a marzo 2020, 13 di questi mortali. Una media di 63 infortuni al giorno. Una cifra che, da sola, esprime a chiare lettere la necessità di un intervento corale e tempestivo.

“Non possiamo più accettare – ha aggiunto la Presidente Capone – che madri, padri, figli, escano di casa per andare a lavoro e poi non tornino più. Dobbiamo fare qualcosa. Si tratta di modificare la Legge? Di intervenire per sostenere le imprese nella cultura della sicurezza? Di sostenere i lavoratori verso questa consapevolezza? Di aumentare i controlli? Ecco questo tavolo era indispensabile per dare le risposte a queste domande e costruire insieme percorsi concreti per raggiungere il risultato. Oggi abbiamo cominciato a ragionare sulle priorità e le azioni da compiere. È il primo passo. I sindacati hanno presentato una bozza di piattaforma che sarà il canovaccio su cui lavoreremo nel prossimo incontro che vedrà anche la partecipazione dei Presidenti delle Commissioni Lavoro e Attività Produttive e dell’Assessorato alla Sanità. Allargheremo il dibattito all’intero Consiglio regionale anche impegnando la Giunta, ove occorra, a farsi carico delle nostre richieste al Governo nazionale. Perchè la situazione della Puglia non è unica in Italia, purtroppo, tutto il Paese vive questo dramma, nell’ultimo anno, inoltre, sono aumentate tragicamente anche le vittime tra i sanitari. Una cosa è certa, tutto ciò che possiamo fare lo metteremo in campo, perchè ogni donna e ogni uomo che se ne va è per noi una ferita immensa”.

Dalla formazione per i lavoratori a quella per i datori di lavoro, all’applicazione dei contatti collettivi nazionali, all’inserimento della disciplina sulla Sicurezza sul lavoro all’interno delle scuole superiori e delle università per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi, all’analisi degli effetti derivanti dal cambiamento del mondo del lavoro e dalle innovazioni tecnologiche, alla redazione di un modello della qualificazione delle imprese per l’accesso alle gare d’appalto, in particolare quelle pubbliche, sulla base della regolarità delle imprese e delle garanzie di tutela sulla salute e sulla sicurezza. Sono questi i punti cruciali trattati nel corso del tavolo e messi nero su bianco da CGIL, CISL e UIL e le Associazioni datoriali nel “Patto per la salute e per la sicurezza”. Una piattaforma da cui partire per definire in maniera chiara obiettivi, interventi, e tutte le misure di tutela da mettere in campo.

“La drammatica recrudescenza delle morti sul lavoro – è intervenuto l’Assessore al Lavoro Sebastiano Leo – l’aumento degli infortuni, una minore e generalizzata sicurezza sui luoghi in cui si esercitano le professioni, i rapporti di lavoro che sempre di più si realizzano al di fuori del contesto normativo e della cornice della legalità, sembrano farci tornare indietro nel tempo, a un passato oscuro dal quale credevamo di esserci definitivamente affrancati. Ora come allora, però, è necessario reagire per tornare a dare dignità e sicurezza al lavoro. Non vi è una soluzione semplice e immediata a un problema così complesso, che riguarda l’insieme delle Istituzioni nelle sue diverse articolazioni, ma esiste un metodo che vede collaborare insieme gli attori chiamati alla risoluzione di queste problematiche, occorre un rapporto strutturato che ci veda collaborare e superare insieme questo momento, da un lato rafforzando gli strumenti ispettivi e di controllo e dall’altro aiutando le imprese a sostenere i costi. Bisogna, inoltre, avere uno sguardo lungo, investire nella formazione, far comprendere il significato e il valore della legalità e della sicurezza come forma di tutela in primis per loro stessi e per il loro futuro. Bisogna accompagnare al lavoro, un percorso che fa bene tanto ai lavoratori che alle imprese. Mai come in questa fase non è un problema di risorse che ci sono, ci saranno e andranno spese bene”.

“Il tavolo tecnico sulla sicurezza e legalità del lavoro – ha aggiunto l’Assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – rappresenta uno strumento di confronto di grande utilità. Per essere realmente efficace la prevenzione in ambito lavorativo deve essere introdotta sin dalla fase di progettazione dei processi organizzativi e produttivi. In tale contesto, l’innovazione rappresenta un elemento imprescindibile per la crescita della competitività del nostro sistema produttivo. Investire nello sviluppo tecnologico permette sia di assicurare elevati standard qualitativi al prodotto sia di abbattere significativamente i costi collegati alla sicurezza. In questo senso, possiamo pensare a delle misure regionali di incentivazione che favoriscano l’acquisto e l’ammodernamento di macchinari e costruire altresì azioni di controllo e monitoraggio di quelle imprese che usufruiscono dei nostri incentivi. Continuiamo a lavorare assieme agli enti preposti per garantire la tutela della salute dei lavoratori e la crescita delle aziende pugliesi”.

Da parte dei massimi rappresentanti regionali di INPS e INAIL presenti all’incontro, Giulio Blandamura e Giuseppe Giganti, è giunto l’appello di sostenere al massimo tutti le azioni di prevenzione e di investire in tale direzione per evitare di avere un arretramento della sicurezza a scapito dei lavoratori che perdono la vita sui luoghi di lavoro, che in termini numerici risultano essere veramente tanti, se si considera che i dati relativi all’annualità 2018 – 2019 riportano 3,1 morti ogni 100 mila occupati, collocandoci nella media europea ma inserendo l’Italia nell’elenco dei Paesi meno virtuosi.