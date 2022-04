Cavallino si conferma città universitaria: nel Convento dei Domenicani la sede del Salento Biomedical District. La ministra Messa e il sottosegretario Sileri per l’inaugurazione

CAVALLINO – La comunità cavallinese festeggia la riconferma di “Città Universitaria”. Grazie ad un nuovo accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’Università del Salento, l’ex Convento dei Domenicani ospiterà la sede del Salento Biomedical District, innovativo e avveniristico Distretto Biomedicale legato al corso di Laurea in Ingegneria Biomedica, un nuovo, fondamentale traguardo in ambito accademico, un’innovativa e avveniristica struttura la cui importanza è testimoniata anche dalla presenza a Cavallino, giovedì 24 giugno, della Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e del Sottosegretario di Stato – Ministero della Salute Pierpaolo Sileri per il taglio del nastro, in programma alle ore 10.30 alle presenza di altre autorità. “Formazione, ricerca e innovazione tecnologica per il benessere delle persone e la crescita della collettività la mission della nuova struttura, che Cavallino ha il privilegio di ospitare, un centro di scienza e di cultura che sarà polo di attrazione di studiosi e di studenti” – commenta l’assessore Pamela Manno.

