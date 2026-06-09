Pamela Manno smentisce le dimissioni: “Nessun passo indietro, continuo a lavorare per Cavallino”

CAVALLINO – Nessuna dimissione, nessuna dichiarazione di allontanamento dalla maggioranza e nessuna presa di posizione pubblica sui fatti che negli ultimi giorni hanno acceso il dibattito politico e mediatico cittadino. La vicesindaca di Cavallino, Pamela Manno, rompe il silenzio e affida a una nota ufficiale una netta smentita alle voci che la davano pronta a lasciare il proprio incarico o a prendere le distanze dall’amministrazione comunale.

“In merito alle notizie totalmente infondate apparse nelle ultime ore su alcuni canali di informazione e organi di stampa non ufficiali secondo le quali avrei rassegnato le mie dimissioni ovvero rilasciato dichiarazioni di un possibile allontanamento dall’amministrazione in carica, intendo smentire categoricamente tutte tali ricostruzioni”, scrive la vicesindaca. Manno chiarisce di non aver mai formalizzato alcun passo indietro né di aver rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda che, nelle ultime ore, ha coinvolto il sindaco di Cavallino e che continua a suscitare attenzione nell’opinione pubblica (la presunta aggressione a Luca Pasquino).

La vicesindaca prende inoltre le distanze da quelle che definisce strumentalizzazioni e dalla diffusione di informazioni non verificate. “Prendo fermamente le distanze dalla strumentalizzazione politica e dal circuito di disinformazione che si è generato e che continua a perpetuarsi attorno a questa vicenda”.

Nella parte finale della nota arriva anche una dichiarazione di continuità amministrativa e di sostegno all’azione della maggioranza. La vicesindaca conclude con un invito agli organi di informazione a verificare con attenzione le fonti prima di diffondere notizie che, a suo dire, risultano “del tutto destituite da ogni fondamento”.