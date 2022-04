Covid, 169 nuovi casi positivi in Puglia: 7 nel leccese. 2 pazienti di 55 e 65 in terapia intensiva al DEA. Pulito ottimista

PUGLIA – Il virus sembra domato per il momento. Sono scesi a 269 i ricoverati pugliesi. Anche a Lecce il direttore di terapia intensiva covid del DEA, Giuseppe Pulito, è fiducioso: “Le cose sembrano andare bene. Ci sono due soli pazienti della provincia di Lecce in rianimazione, uno di 55 e l’altro di 65 anni. Non sono gravissimi. Pensiamo di poterli salvare. Ora sono stati collocati nel reparto dove ci sono anche i ‘subintensivi’”.

Ormai la Puglla è in zona bianca e cerca di nom tornare indietro, tenendo sotto controllo la variante Delta. L’obiettivo è vaccinare completamente l’80% della popolazione per raggiungere l’immunità di gregge ed evitare ingressi in Italia non controllati. L’indice dei positivi sale al 2,1% rispetto all’1,38% di ieri.

Si registrano 2 decessi anche oggi, ma nessuno a Lecce.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

REGIONE PUGLIA – 15 GIUGNO 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, martedì 15 giugno 2021, registra 8053 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 169 casi positivi: 60 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 32 nella provincia BAT, 17 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.582.579 test.

234.546 sono i pazienti guariti.

11.311 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.449 così suddivisi:

94.996 nella Provincia di Bari;

25.531 nella Provincia di Bat;

19.645 nella Provincia di Brindisi;

45.055 nella Provincia di Foggia;

26.800 nella Provincia di Lecce;

39.252 nella Provincia di Taranto;

804 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 15.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/NOb6e