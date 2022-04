Dopo le bandiere blu, arrivano le 5 Vele di Legambiente per Gallipoli, Racale, Porto Cesareo, Nardò, Melendugno, Otranto e Vernole

“Dopo la bandiera blu una splendida notizia, arrivano puntuali come già da qualche anno per la nostra Nardò le 5 vele -esulta l’assessore neretina Giulia Puglia – Ho avuto l’onore di presenziare con il collega Mino Natalizio alla cerimonia di conferimento.

Dobbiamo essere fieri e orgogliosi della nostra città, delle infinite opportunità che si

stanno aprendo per i cittadini e del valore aggiunto che ha acquisito in questi anni. Un doveroso ringraziamento va all’ufficio ambiente e in particolare a Sergio Fai per il prezioso lavoro”. Nel raggruppamento Alto Salento Ionico ci sono Nardò, Racale, Gallipoli e Porto Cesareo: tutti comuni premiati da Legambiente per ecosostenibilità.

Tra i premiati del Salento anche un’altro gruppo: “Le marine di Melendugno sono bandiera blu, bandiera verde dei pediatri italiani per le spiagge a misura di bambino e anche premiati da Legambiente con il massimo riconoscimento insieme a Otranto e Vernole (come raggruppamento Alto Salento Adriatico) – esulta il sindaco di Melendugno, Marco Potì – Insieme agli altri Comuni del Salento stiamo ottenendo questi risultati perché abbiamo scelto tempo fa ll percorso del turismo sostenibile, tutela ambientale, mobilità dolce e corretto utilizzo delle acque reflue, col il nostro fitodepuratore pluripremiato, la valorizzazione dei beni culturali, delle aree archeologiche e dei siti naturalistici. A questo aggiungiamo le spiagge dedicate a disabili e malati di sla e la valorizzazione dei prodotti tipici e sostenibili, come quello del miele e dell’ apicoltura”.