Galatina, Giannini aderisce a Fiamma Tricolore. De Mitri: “Personalità politica coerente”

Massimo Giannini, ex dirigente di Fratelli d’Italia dal 2013 al 2017 ha aderito convintamente a Fiamma Tricolore, unico partito che rappresenta quei valori del Movimento Sociale Italiano, la vera Destra sociale del popolo e per il popolo. Dopo un’attenta riflessione ed aver avuto significativi colloqui con il Commissario provinciale, Salvatore De Mitri, Massimo Giannini si è dichiarato pronto a rappresentare Fiamma Tricolore su Galatina ed avrà il compito anche di richiamare alla casa naturale della Destra tutti coloro che si sono smarriti nel corso di questi anni e far rivivere la vera politica ideologica, tradizionale e identitaria, fatta di concretezza e di azioni.

Il Commissario provinciale lo ha nominato non solo commissario cittadino di Galatina, ma anche dirigente provinciale, riponendo in lui massima fiducia e collaborazione. De Mitri dichiara: “Massimo Giannini è persona di partito, leale, corretta e laboriosa ed il suo DNA politico è sempre stato caratterizzato dalle lotte e dai valori del Movimento Sociale Italiano. Per noi di Fiamma Tricolore è una grande risorsa e sarà il nostro faro, la nostra mente ed il nostro braccio su Galatina.

Massimo ha piena fiducia non solo da parte mia, del coordinatore Macro Area Sud Egidio Personè, da parte della Senatrice Adriana Poli Bortone e del Consigliere Nazionale Umberto Leo, ma anche del Segretario Nazionale Attilio Carelli”. Oggi alle 19,30 ci sarà la presentazione a Galatina presso il Bar Delle Rose. Intanto, Fiamma Tricolore allarga il proprio territorio e cresce sempre di più tra la gente e per la gente.