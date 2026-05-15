Primo weekend nazionale della “Scuola per abitare”, le iniziative in Puglia con “La scatola di latta”

La comunità della “Scatola di Latta” si ritrova domani e domenica in tutta la Puglia per un weekend all’insegna della convivialità, della narrazione, della bellezza dei territori, “dello stare assieme”, aderendo al grande mosaico di incontri, cammini e storie condivise che metterà insieme tutta l’Italia nel primo weekend nazionale della “Scuola per Abitare”, dalle miniere della Sicilia ai boschi della Sardegna, dai borghi d’Abruzzo alle piazze del Lazio. E poi, appunto, la Puglia, con iniziative pensare per “riscoprire il piacere di stare insieme e “abitare” i luoghi con occhi nuovi”.

A San Pietro in Lama, domani, tutti alla “CasaBottega di Cappuccetto Rosso” (via Don Minzoni 2) per la presentazione di un ecosistema “che mira a trasformare la “paura della gioia” in rigenerazione”. Si parlerà del Manifesto del Custodismo, del baratto positivo (moneta #Gioiacoin) e del format CasaBottega, “luoghi progettati per accogliere viaggiatori offrendo saperi e sentimenti”. Ad Alessano, sempre domani ma alle 18.30 – e precisamente presso la Stazione FSE di Alessano-Corsano – letture (brani sull’emigrazione), arte (opere del casellante artista Puccetto) e musica (jam session di stornelli popolari). Conclusione con estratti del film “Italian Sud-Est”. A San Pietro Vernotico, invece, tradizioni attorno alla festa di San Pietro in piazza del Popolo, dalle 16 alle 20 di domani, con un viaggio nelle radici del paese con musica popolare, racconti sui riti patronali e un laboratorio di “pasta della Matthra” aperto a tutti.

A Vieste, invece, largo agli “Appunti dell’Abitare” presso la Libreria Disanti e nei vicoli del centro storico, domenica, con passeggiata fotografica e workshop “per fissare con immagini e parole l’idea di “abitare”. Seguirà la creazione di una fanzine collettiva in libreria. Francavilla Fontana apre invece domani con “Il giardino delle erbacce” nel pomeriggio, ma prosegue anche nella giornata di domenica presso il Casino Salerno (C.da Potente, 21) con la presentazione del libro di Rocco Casaluci. Domenica dedicata invece alla vita in campagna con pranzo condiviso.

A San Cataldo, infine, aperta “La cabina dei rompiscatole”, domenica dalle 10 alle 20 a Lido Turrisi, nell’ambito della rassegna artistico-culturale “Sapore di mare”: obiettivo, celebrare “la bellezza delle piccole cose, il valore del tempo lento e l’arte di abitare il mondo con cura e poesia”.