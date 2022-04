Incendi, una “piccola guerra” che i Vigili del Fuoco di Lecce combattono senza mezzi adeguati

LECCE – La Segreteria CONAPO Lecce scrive al Sottosegretario Sibilia, al Capo del Corpo e Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, al Prefetto di Lecce e al Comandante Regionale e Provinciale dei Vigili del Fuoco circa l’emergenza incendi che sta attanagliando il Salento.

Giancarlo Capoccia Seg.rio prov.le CONAPO LECCE è tranchant: “Anche quest’anno, a Lecce, la campagna Antincendi Boschivi vede ripetersi le medesime situazioni vissute negli ultimi anni. A nulla sono valsi i ripetuti appelli del Conapo ad intervenire con il giusto anticipo sull’organizzazione di quella che possiamo definire una ‘piccola guerra’ contro il fuoco, poiché ci si è nuovamente ridotti, sia a livello regionale che provinciale e senza distinzioni fra Amministrazioni, ad affrontare la ben nota questione quando non sarebbe più stato comunque possibile attuare alcun intervento straordinario utile. Eppure il tempo per organizzarsi al meglio ci sarebbe stato! Succede così che a Lecce possiamo vantare il primato di Comando VV.F. con, di gran lunga, il maggior numero di interventi AIB d’Italia ed uno dei primi cinque in Europa, primato veramente poco invidiabile. Nei giorni scorsi, per cercare di fronteggiare, peraltro senza riuscirci, l’enorme squilibrio esistente fra le esigenze di soccorso e le risorse disponibili si è dovuti arrivare più volte a chiedere il supporto dei Comandi di Brindisi e Taranto; il Centro Operativo Nazionale del C.N.VV.F. ha addirittura posto in stato di pre-allerta per la situazione del Salento le Sezioni Operative AIB di Colonna Mobile delle Regioni Abruzzo e Marche (si pensi che il dispositivo di Colonna Mobile viene attivato in situazioni come i terremoti, le alluvioni, ecc.).

Anche quest’anno, dunque, gli incendi estivi, ma forse è più corretto dire coloro i quali appiccano gli incendi, stanno causando danni enormi alla flora, alla fauna, al tessuto produttivo della nostra provincia e, più in generale, all’immagine del Salento.

Ma non basta, questa stagione AIB oltre agli incalcolabili danni citati vede già 3 vittime, tre persone morte a causa degli incendi a Castrì, Taurisano e Surbo! Sembra però che nemmeno questa circostanza riesca ad attivare una risposta determinata ed efficace!

Gianni Cacciatore Segr.rio Reg.le CONAPO Puglia – La Regione Puglia non è riuscita a dare al proprio dispositivo AIB nemmeno un minimo di elasticità, come avrebbe potuto fare anticipando l’impiego delle risorse a sua disposizione, l’azione di controllo e repressione più volte da noi sollecitata ai sindaci non sembra avviarsi concretamente, nemmeno dopo il pressante invito prefettizio ad attivarsi e il dispositivo di soccorso del Comando VV.F. di Lecce è platealmente sottodimensionato, nonché afflitto da abnormi carenza, vetustà ed inadeguatezza dei mezzi!

Sono molti anni che il Conapo fa presente a tutti i dirigenti succedutisi che il Comando di Lecce nel periodo estivo, a causa sia degli incendi sia dell’enorme flusso turistico che modifica di fatto il quadro delle esigenze di soccorso, diventa qualcosa di completamente diverso da ciò che è nel restante periodo dell’anno. Questa situazione causa un sovraccarico di lavoro su un dispositivo di soccorso già afflitto da numerosi problemi. Continuare, da anni, a “non vedere” che due soli operatori addetti alla ricezione delle chiamate ed un responsabile di SO non hanno alcuna possibilità di reggere l’impatto di migliaia di chiamate di soccorso al giorno, con punte di oltre 100 richieste di intervento registrate che rimangono inevase, secondo il Conapo è oramai considerabile un’omissione che comporta responsabilità precise!

In questo momento però siamo in piena emergenza ed occorre una risposta urgente con caratteristiche adeguate. È innanzi tutto necessario provvedere con immediatezza a dotare il Comando di Lecce di automezzi adeguati, in termini di numero e caratteristiche. L’inadeguatezza del parco automezzi è a livelli mai vissuti prima d’ora! Quelli in dotazione sono quasi tutti vecchi ed in pessime condizioni, soggetti a continue riparazioni trascorrono quasi più tempo in officina che in servizio operativo, con i relativi costi per la collettività. Non sono disponibili automezzi fuori strada in numero sufficiente a farne funzionare almeno uno per sede di servizio e quelli esistenti sono attrezzati male per il lavoro che dovrebbero svolgere.

Vivendo la realtà operativa del nostro Comando si ha la netta impressione di combattere due battaglie: una contro il fuoco, l’altra contro le inefficienze interne, e questa seconda non è meno impegnativa! Gli automezzi promessi quale soluzione di una situazione che richiede ben altro intervento, un fuoristrada ed un camion APS, sono: il primo, ancora non pervenuto ed il secondo assegnato senza le attrezzature in caricamento, fermo in autorimessa nell’attesa che si compiano le procedure di acquisto, che prenderanno i soliti tempi lunghi!

Chiediamo a chi legge per competenza un intervento immediato, senza il quale il Conapo assumerà senza indugio ogni iniziativa ritenuta utile a spingere verso una soluzione concreta della grave situazione denunciata”.