Martano, 315mila euro destinati alla ristrutturazione del Centro per l’impiego

MARTANO – Un investimento da 315mila euro da destinare alla ristrutturazione del Centro per l’impiego di via Assunta, ubicato ai civici 13 e 19, ottenuti grazie all’accordo con Arpal Puglia (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e l’Amministrazione Comunale. L’intervento ricade nell’ambito della programmazione legata al potenziamento infrastrutturale dei Centri per l’impiego.

Questo consentirà un miglioramento sostanziale in termini di qualità e quantità del servizio, anche attraverso l’inserimento nel territorio di Martano di nuove unità lavorative. Un primo sopralluogo di ricognizione tecnica sull’idoneità della struttura ad accogliere il potenziamento del servizio è stato effettuato nei giorni scorsi dal geometra incaricato dall’Arpal, a seguito della quale si è messo in evidenza che lo stato complessivo dell’immobile, di circa 530mq, è idoneo ad accogliere le modifiche, pur necessitando di opere di manutenzione straordinaria per il rinnovo e gli adeguamenti (in particolare al piano terra), utili per accogliere la sede potenziata del Centro per l’impiego. Tra gli interventi necessari è stato proposto il rifacimento dell’intonaco con materiali deumidificanti.

Sarà, inoltre, prevista l’installazione di un ascensore oleodinamico esterno, per il raggiungimento del primo piano. Si aggiungerà un completo rifacimento dei servizi igienici presenti, degli infissi e del sistema di riscaldamento. Indispensabile realizzare integralmente l’impianto prese e l’impianto di illuminazione. Infine, si provvederà alle finiture interne, attraverso la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti. Necessario l’acquisto degli arredi, utili all’allestimento delle nuove stanze messe a disposizione del personale.