Covid, 131 nuovi casi: 23 in provincia di Lecce. Il virus avanza, ma negli ospedali la situazione è tranquilla e anche oggi non ci sono decessi

PUGLIA – Il virus continua ad avanzare, minacciando una quarta ondata autunnale, ma la situazione negli ospedali resta tranquilla e non ci sono neanche oggi decessi. Anche se i numero della Puglia sono diventati a 3 cifre la vera partita si gioca sull’occupazione dei posti negli ospedali dedicati al COVID: la quarta ondata sarà indolore con un 80% di vaccinati, perché le ospedalizzazioni saranno limitate al minimo. Draghi e Speranza hanno ribadito ieri questo concetto: quello che accade in Spagna e Inghilterra oggi, potrà capitare a breve in Italia. È per questi motivi che la guardia resta alta e viene prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. I ricoverati nei centri COVID pugliesi sono diventati 89. Il bollettino epidemiologico di oggi, venerdì 23 luglio 2021, registra 10.887 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 131 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 17 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.815.016 test.

246.107 sono i pazienti guariti.

1.976 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.747, così suddivisi:

95.520 nella Provincia di Bari;

25.680 nella Provincia di Bat;

19.977 nella Provincia di Brindisi;

45.337 nella Provincia di Foggia;

27.337 nella Provincia di Lecce;

39.680 nella Provincia di Taranto;

839 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

