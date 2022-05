Covid, 138 nuovi casi positivi: 49 in provincia di Lecce. Ospedali e terapie intensive con pochissimi pazienti: situazione sotto controllo

I nuovi parametri per passare in zona gialla sono il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. La situazione resta sotto controllo negli ospedali COVID pugliesi, dunque, l’aumento dei contagi non ha causato problemi, per ora. Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 24 luglio 2021, registra 13.143 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 138 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 3 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.828.159 test.

246.148 sono i pazienti guariti.

2.073 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.885 così suddivisi:

95.557 nella Provincia di Bari;

25.694 nella Provincia di Bat;

19.992 nella Provincia di Brindisi;

45.350 nella Provincia di Foggia;

27.386 nella Provincia di Lecce;

39.688 nella Provincia di Taranto;

836 attribuiti a residenti fuori regione;

382 provincia di residenza non nota.