Covid, 151 nuovi casi in Puglia: 32 in provincia di Lecce. Anche Sileri conferma che con i vaccini non fa paura la quarta ondata

PUGLIA – Il numero di vaccinati è talmente alto che i rischi saranno bassi una volta raggiunto il 70-80% degli italiani adulti: il sottosegretario Sileri avverte che non ci sarà bisogno del green pass sui mezzi pubblici, ma sarà imposto per i viaggi a lunga percorrenza. Anche se i contagiati sono in aumento, la quarta ondata non fa paura una volta raggiunta una buona percentuale di vaccinati. Con l’immunità di gregge la pandemia diventerà endemia, cioè il COVID-19 si trasformerà in una normale influenza…Questo è un concetto ribadito da tutti i virologi e anche da Lopalco nell’ultima intervista che ci ha concesso. La situazione resta sempre sotto controllo negli ospedali. Oggi i ricoverati nei reparti COVID pugliesi sono 84. Il bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 29 luglio 2021, registra 11.363 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 151 casi positivi: 21 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 13 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.874.001 test.

246.905 sono i pazienti guariti.

1.977 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.551 così suddivisi:

95.716 nella Provincia di Bari;

25.782 nella Provincia di Bat;

20.067 nella Provincia di Brindisi;

45.418 nella Provincia di Foggia;

27.571 nella Provincia di Lecce;

39.747 nella Provincia di Taranto;

856 attribuiti a residenti fuori regione;

394 provincia di residenza non nota.