Covid, meno test e 56 nuovi casi positivi in Puglia: 12 in provincia di Lecce. Nuovi focolai tra i turisti. Cambi di fascia per due paesi nella mappa epidemiologica

PUGLIA – Il virus continua a circolare nelle province pugliesi, ma la situazione anche oggi è sotto controllo, soprattutto negli ospedali. Sono 83 i ricoverati nei reparti COVID della regione: i numeri calano nuovamente. A Melendugno crescono i contagi: secondo il bollettino epidemiologico il paese con le marine tra le più gettonate dai turisti è nella fascia 21-50 cittadini attualmente positivi: a Torre dell’Orso si sono verificati alcuni focolai tra turisti e migranti. “Qualche giorno fa erano circa 30 i nuovi contagiati – spiega Marco Potì – Ora però registriamo diverse guarigioni. Ne avevamo solo 16 due giorni fa”. Tra i nuovi contagiati delle marine di Melendugno soprattutto turisti di Milano, Parma, Trani, Pordenone, Vicenza, Spezia, 4 migranti originari dell’Africa e due leccesi. Il sondaco, comunque, rassicura tutti: “La situazione è in netto miglioramento”. Anche ad Alliste scatta l’allarme: secondo il bollettino epidemiologico del Dipartimento Salute della Regione Puglia il paese si colloca nella fascia 1-5. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di non residenti, perché al sindaco Renato Rizzo non risultano abitanti contagiati. Il bollettino epidemiologico di oggi, lunedì 26 luglio 2021, registra 4189 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 56 casi positivi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.838.958 test.

246.567 sono i pazienti guariti.

1.871 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.105 così suddivisi:

95.613 nella Provincia di Bari;

25.711 nella Provincia di Bat;

20.066 nella Provincia di Brindisi;

45.376 nella Provincia di Foggia;

27.470 nella Provincia di Lecce;

39.698 nella Provincia di Taranto;

840 attribuiti a residenti fuori regione;

391 provincia di residenza non nota.