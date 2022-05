Report covid Asl, 509 positivi in provincia di Lecce. 248 nuovi casi in Puglia e 70 nel leccese. 18 ricoverati negli ospedali leccesi, uno in rianimazione al DEA

LECCE – Il report COVID, che ogni venerdì l’Asl leccese divulga alla stampa (aggiornato a oggi, 30 luglio 2021), conferma la crescita costante dei contagiati nella provincia di Lecce, come anticipato ieri con il report del SISP che vi abbiamo fatto conoscere in anteprima: sono 509 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente infettati. Restano in 18 i pazienti negli ospedali leccesi che si occupano di curare questa nuova malattia scatenata dal SARS-CoV-2 e dalle sue varianti: c’è un solo ospite nella terapia intensiva del DEA, sono in 9 nel reparto di Malattie Infettive di Galatina, 8 invece nel reparto del Fazzi. Invece, in Puglia, i ricoverati nei centri COVID sono diventati 90. Purtroppo siamo in linea con la tendenza nazionale all’aumento progressivo dei numeri.

LA SITUAZIONE NEI PAESI

La città di Lecce risale da 49 a 87 (ma il SISP, che si occupa dei tamponi, ieri ne contava 116). Nonostante la crescita dei contagi l’ospedalizzazione è bassa: tutto è sotto controllo.

Sono diventati 23 (erano 11 una settimana fa) i malati di COVID-19 a Gallipoli, mentre a Cavallino sono diventati 20 (erano 14) i positivi, ieri il SISP ne segnalava 18. A Casarano sono 21 (uno in più della scorsa settimana). Lizzanello passa da 20 a 16 cittadini infetti. A Galatina i residenti positivi sono diventati 12 (erano 5). Sono 16 a Melendugno (erano 13) e pure a Salice Salentino, dove erano 21. Calimera ne ha 10 (erano 3 la settimana scorsa). Sono 7 a Bagnolo del Salento (erano 6 venerdì). Carmiano passa da 6 a 12, come Leverano. Hanno 10 residenti positivi a testa Aradeo, Vernole, Minervino di Lecce. Sono 8 i residenti contagiati a Monteroni di Lecce. Collepasso ha 6 residenti positivi. Tricase, Surbo e Taurisano hanno 9 residenti con il COVID. Lequile ne ha 7, come Neviano. Nardò ha 8 residenti con il COVID, come Nociglia e Porto Cesareo. Sono 6 a San Cesario di Lecce, Trepuzzi e Parabita. Squinzano, Ugento, Galatone e Miggiano hanno 5 residenti attualmente positivi. Hanno 4 positivi a testa Arnesano, Campi Salentina, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Racale, Seclì e Sannicola. Alezio, Corsano, Cursi, Patù, Tiggiano e Veglie hanno 3 residenti positivi a testa. Alessano, Castrignano dei Greci, Copertino, Gagliano del Capo, Martignano, Matino, Guagnano, Otranto, Maglie e Supersano hanno due malati di COVID a testa. Hanno un solo contagiato a testa Taviano, Soleto, Presicce-Acquarica, Poggiardo, Ruffano, Salve, San Pietro in Lama, Santa Cesarea Terme, Cutrofiano e Botrugno. Sono 33 i positivi temporaneamente presenti sul nostro territorio.

LA VACCINAZIONE DI MASSA

Il report COVID Asl registra anche il numero dei cittadini residenti vaccinati, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età.

Sono 873.002 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 493.567 prime dosi, 358.544 seconde dosi e 20.891 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 27.727 sono state somministrate nella fascia 12-19, 59.652 nella fascia 20-29, 71.234 nella fascia 30-39, 131.070 nella fascia 40-49, 167.720 nella fascia 50-59, 153.676 nella fascia 60-69, 148.486 nella fascia 70-79, 92.641 nella fascia 80-89, 20.796 negli over 90.

Il report è a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Insieme al report COVID dell’Asl di Lecce pubblichiamo anche il bollettino epidemiologico della Regione Puglia che segnala i tamponi positivi in Puglia nelle ultime 24 ore.

Oggi, venerdì 30 luglio 2021, sono stati registrati 11.859 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 248 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia BAT, 69 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 12 casi di provincia di residenza non nota. 5 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.885.860 test.

246.971 sono i pazienti guariti.

2159 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.799, così suddivisi:

95.749 nella Provincia di Bari;

25.817 nella Provincia di Bat;

20.088 nella Provincia di Brindisi;

45.487 nella Provincia di Foggia;

27.641 nella Provincia di Lecce;

39.760 nella Provincia di Taranto;

851 attribuiti a residenti fuori regione;

406 provincia di residenza non nota.