Salvini nel Salento: “Emiliano monarca. Riforma della giustizia per il Sud, meno tasse, salute e lavoro. Pagliaro amico che crede nell’autonomia”

SALENTO – Ancora una volta Matteo Salvini ha fatto il giro della Puglia: bisogna raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia: la Lega chiede tempi molto più corti per i processi, responsabilità per i magistrati che sbagliano e separazione e delle carriere. «Questi milioni di firme ci serviranno per un paese più giusto. Sono partito dallo splendido sud, da lunedì saremo in tutti i Comuni d’Italia- spiega – In Puglia, dove c’è il monarca Emiliano, vogliamo dare un messaggio di speranza a una terra che più di tutte ha sofferto e che più di altre merita. Basta chiacchiere: i calciatori che si inginocchiano, lo jus soli, ecc. Non mi interessa rispondere alle provocazioni di Letta. Noi vogliamo tagliare le tasse, puntiamo alla flat tax, alla riforma della giustizia alla tutela del lavoro e della salute. Dobbiamo parlare dei temi seri e dell’immigrazione: non possiamo far diventare la Puglia un centro di accoglienza a cielo aperto».

Salvini spiega che Conte e Grillo hanno torto tutti’ e due e si mette in marcia tra la folla con al fianco il segretario regionale Roberto Marti e con il consigliere regionale Paolo Pagliaro (leader del Movimento Regione Salento), che definisce «un amico che combatte per le autonomie». Insomma, l’autonomia è la priorità e Salvini sembra pronto persino ad appoggiare l’idea di un Salento autonomo rispetto a Bari. In giro per l’Italia c’è sempre qualche “fischiatore” che segue il leader leghista, ma lui se ne infischia e continua con la sua campagna per il referendum. «Io voglio tagliare tasse, non ho tempo da perdere con le polemiche inutili. Nella riforma fiscale abbiamo difeso la flat tax, ma anche le partite iva e i professionisti – spiega il segretario della Lega – Siamo al governo anche con M5S e gli altri per difendere famiglie e imprese».