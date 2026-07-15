Frigole, via libera del Consiglio comunale ai progetti dell’ostello e della darsena per rilanciare la marina

LECCE – Il futuro di Frigole prende forma con due interventi destinati a migliorare l’economia turistica della marina leccese. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità le delibere che consentono di procedere con la riqualificazione della vecchia scuola rurale di Borgo Piave e della darsena, opere finanziate per un valore complessivo di quasi cinque milioni di euro. Si tratta di due tasselli del più ampio programma di valorizzazione della costa leccese che punta a rafforzare l’offerta turistica, migliorare i servizi e rendere il litorale più attrattivo.

Il primo provvedimento riguarda l’ex scuola rurale di Borgo Piave, destinata a essere recuperata con un investimento di 1,7 milioni di euro. La sindaca Adriana Poli Bortone ha spiegato che il progetto è cambiato rispetto alle ipotesi iniziali perché “il Consorzio di Bonifica non ha dato l’assenso per un intervento sull’idrovora e quindi si è optato per la scuola rurale”: “Investiremo 1,7 milioni di euro per trasformarla in un ostello con locali al servizio del pubblico. Al piano terra ci saranno sale destinate alla comunità, mentre al primo piano saranno realizzate le camere con i servizi. La variazione urbanistica consentirà il passaggio da servizi scolastici ad attrezzature ricettive. L’obiettivo è restituire nuova vita alla struttura trasformandola in un ostello-community hub capace di coniugare accoglienza turistica e servizi per il territorio”.

L’edificio sarà completamente recuperato e adeguato anche sotto il profilo dell’accessibilità, con l’installazione di un ascensore e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli spazi del piano terra saranno destinati ad attività sociali, culturali e laboratoriali aperte alla cittadinanza, mentre il piano superiore ospiterà le camere dell’ostello.

Durante il Consiglio comunale di questo pomeriggio ha espresso soddisfazione il consigliere di “Io Sud” Alessio Poso: “Una struttura oggi in completo stato di abbandono e degrado diventerà un volano per l’economia locale. I locali del piano terra saranno a disposizione del museo e della comunità, mentre l’ostello sarà dedicato a un turismo lento e alle escursioni”.

L’altro via libera ha riguardato la variante urbanistica necessaria per il progetto di riqualificazione della darsena di Frigole, finanziato con oltre 3,1 milioni di euro nell’ambito dell’Ecomuseo delle Bonifiche. Poli Bortone ha ricordato che “anche questo è un progetto che risale al 2019. Siamo tenuti a riapprovarlo perché è stata introdotta una variante relativa alle attrezzature nautiche portuali. Nei termini di deposito non sono pervenute osservazioni né opposizioni”.

Nel dibattito non è mancato il confronto politico sulla paternità degli interventi. L’ex sindaco Carlo Salvemini ha sottolineato che “la riqualificazione della darsena fa parte del progetto ‘Lecce e il suo mare’, che divenne la base del Contratto istituzionale di sviluppo Lecce-Brindisi. Non si tratta di una semplice manutenzione, ma di un’infrastruttura inserita nella portualità regionale, destinata a diventare un punto di riferimento per i diportisti. L’approvazione di oggi riconosce il valore di un progetto che in passato era stato fortemente contestato”. Una ricostruzione respinta dalla prima cittadina, secondo cui “il centrodestra è sempre stato favorevole allo sviluppo della portualità e della pesca a Frigole: “Le osservazioni riguardavano esclusivamente le varianti urbanistiche, che non sono state fatte. Questo progetto lo portiamo avanti convintamente perché coincide con la nostra idea di sviluppo delle marine. Già prima dell’amministrazione Perrone avevamo immaginato un piano di riqualificazione denominato ‘I giardini di Lecce’. Oggi realizziamo il progetto presentato nel 2019 perché è perfettamente coerente con quella visione”. Durante la discussione si è registrato anche un momento di tensione tra Salvemini e il presidente del Consiglio comunale Bernardo Monticelli Cuggiò, che ha invitato l’ex sindaco a limitare il proprio intervento ai contenuti della delibera.

I DEBITI FUORI BILANCIO

La seduta è poi proseguita con il confronto sui debiti fuori bilancio, in particolare quelli collegati al contenzioso sugli autovelox. L’opposizione è tornata a criticare l’atteggiamento della maggioranza che insiste nel proporre ricorsi contro le multe impugnate che riguardano un macchinario che prima del decreto Salvini non era considerato omologato. Continuano a crescere i debiti fuori bilancio a causa delle multe prodotte dagli autovelox: ci sono ancora quasi 400 ricorsi da discutere, tutti nati prima dell’entrata in vigore del decreto.

MOZIONE CONTRO L’AUMENTO DELL’IRPEF

È passata, con 16 voti a favore e 2 contrari, la mozione presentata da Fratelli d’Italia (primo firmatario il capogruppo Andrea Pasquino) contro l’aumento dell’addizionale Irpef deciso dalla Regione Puglia per finanziare il sistema sanitario. Un documento che ha acceso il dibattito tra chi ha definito l’iniziativa una battaglia di principio a tutela dei contribuenti e chi, invece, l’ha giudicata una presa di posizione demagogica. Per il capogruppo di “Lecce città pubblica”, Sergio Della Giorgia, la Regione Puglia non aveva altra strada al di fuori dell’aumento dell’Irpef, “perché è vero che il fondo sanitario è aumentato, ma anche la spesa sanitaria è aumentata tantissimo, per tutti i costi che sono lievitati in questi anni, cominciare dall’energia”. Pasquino ha replicato che il fondo sanitario nazionale è stato aumentato di 17 miliardi e che 800 milioni sono finiti alla Regione Puglia. Adriana Poli Bortone ha chiuso gli interventi ricordando che la Regione ha un debito di oltre 350 milioni: “I cittadini, cornuti e mazziati, non sono contenti di questa situazione. Ora dobbiamo anche pagare il disservizio della sanità? Punti di vista sbagliati! Ho fatto parte della commissione d’inchiesta sulla sanità e il debito accumulato in Puglia è dovuto a una serie di disfunzioni che si sono avute nel tempo. Decaro prova a uscire fuori dai guai con tutta la sua buona volontà, ma non si recuperano le liste d’attesa aumentando le ore di lavoro nel pubblico: è necessaria una sana collaborazione tra pubblico e privato”.