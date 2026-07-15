Il Prefetto dichiara guerra all’illegalità estiva e ai furti: più pattuglie e stop agli accampamenti abusivi

SALENTO – Linea dura contro furti, commercio abusivo e occupazione irregolare delle spiagge. È questo l’indirizzo emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocata e presieduta dal prefetto di Lecce, Natalino Manno, per definire le strategie operative in vista del periodo di massima affluenza turistica lungo la costa salentina. Al centro del confronto sono finite soprattutto Gallipoli, Porto Cesareo, Salve e Ugento, località dove saranno intensificati controlli e attività di prevenzione.

La prima parte della riunione è stata dedicata alla situazione di Gallipoli, alla luce dei recenti episodi di furti e delle criticità segnalate nelle aree di parcheggio, emerse anche attraverso gli organi di informazione. Nel corso del Comitato, sede istituzionale deputata alla valutazione delle questioni legate all’ordine e alla sicurezza pubblica, il prefetto ha rivolto precise indicazioni al sindaco della città, invitandolo a sensibilizzare tutti i titolari degli stabilimenti balneari affinché garantiscano una gestione più efficace delle aree di sosta. L’obiettivo è quello di rafforzare la prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa, anche attraverso l’impiego di personale incaricato della vigilanza.

Contestualmente è stato disposto un immediato potenziamento dei servizi coordinati di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia. I dispositivi di sicurezza saranno rafforzati grazie al consistente contingente di rinforzi estivi assegnato dal Ministero dell’Interno per garantire una maggiore tutela sia ai residenti sia ai numerosi turisti che affollano il litorale salentino.

Successivamente i lavori del Comitato sono proseguiti con una sessione allargata alla partecipazione della Capitaneria di porto di Gallipoli e dei rappresentanti dei Comuni di Porto Cesareo, Salve e Ugento. Tra i principali temi affrontati c’è stato quello degli accampamenti abusivi realizzati sulle spiagge e in prossimità dei cordoni dunali, spesso occupati da cittadini extracomunitari dediti alla vendita di merce contraffatta o abusiva. Un fenomeno che, oltre agli aspetti di illegalità, determina un forte impatto sul paesaggio e sull’ambiente costiero.

Su questo fronte è stata annunciata una risposta particolarmente severa. Sono infatti stati programmati controlli interforze finalizzati non solo allo smantellamento immediato degli insediamenti abusivi, ma anche al sequestro sistematico della merce illegale e contraffatta eventualmente rinvenuta durante le operazioni.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai territori di Ugento e Salve, dove è stato esaminato il fenomeno dell’esercizio abusivo, o comunque eccedente rispetto ai limiti consentiti, delle attività di noleggio di attrezzature balneari. Secondo quanto emerso nel corso della riunione, viene frequentemente occupata in maniera illegittima una parte della spiaggia libera già dalle prime ore del mattino, anche in assenza di clienti, trasformando di fatto gli arenili pubblici in veri e propri stabilimenti balneari non autorizzati.

Per contrastare questa pratica, ritenuta lesiva del diritto dei cittadini alla libera fruizione delle spiagge, saranno pianificati controlli mirati in stretta collaborazione con le Polizie locali. Per quanto riguarda il Comune di Salve, il prefetto ha annunciato l’invio di una specifica nota al sindaco per sollecitare una revisione della disciplina vigente. L’attuale sistema, infatti, consente l’avvio dell’attività mediante la semplice presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), uno strumento che non permette di verificare preventivamente il numero effettivo di ombrelloni e lettini collocabili sul litorale. Al Comune sarà quindi chiesto di adottare un regolamento più rigoroso e dettagliato, capace di disciplinare il settore e ristabilire un corretto equilibrio tra le attività economiche e la tutela dell’utilizzo pubblico del demanio marittimo.

La Prefettura e le Forze dell’ordine hanno infine ribadito che il livello di attenzione resterà elevato per tutta la stagione estiva, attraverso un costante coordinamento con le amministrazioni comunali, con l’obiettivo di garantire che turismo, movida e fruizione delle spiagge possano svolgersi nel rispetto della legalità, del decoro e della sicurezza.