Centro ILMA: audizione in III Commissione, Minerva e Casili: “Iter procede spedito, avanti con la programmazione delle attività”

Si è svolta oggi in III Commissione consiliare l’audizione dedicata al futuro del centro ILMA. All’incontro hanno preso parte i vertici del direttivo della struttura, l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, Stefano Minerva e l’assessore al WelfareCristian Casili.
L’audizione ha fatto il punto sull’avanzamento del percorso burocratico e tecnico, confermando la celerità con cui si sta lavorando per rendere operativa la struttura, procedendo in parallelo con la definizione degli aspetti urbanistici.
“Abbiamo ricostruito il lavoro svolto in questi sei mesi di legislatura– dichiarano Minerva e Casili –. Un percorso che ha visto un susseguirsi di tappe fondamentali: dagli incontri con il Dipartimento Salute guidato da Vito Montanaro, a quello con l’Assessore Pentassuglia, fino all’istituzione del tavolo tecnico presso l’ASL di Lecce”.
“L’obiettivo che stiamo perseguendo è duplice – spiegano Minerva e Casili –. Da un lato, stiamo definendo i passaggi necessari per chiudere l’iter delle autorizzazioni, che rappresentano il tassello mancante per il completamento formale del centro. Dall’altro, grazie al costante confronto con la Regione Puglia e l’ASL di Lecce, stiamo lavorando per inquadrare con precisione il fabbisogno del territorio, definendo le attività che il centro ILMA sarà chiamato a svolgere”.
L’impegno profuso testimonia la volontà di arrivare in tempi brevi alla piena funzionalità del centro, trasformando una realtà d’eccellenza in un presidio strategico per la sanità locale. La III Commissione continuerà a seguire l’evoluzione del dossier, garantendo il supporto necessario affinché i passaggi definiti dal tavolo tecnico trovino rapida attuazione.
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