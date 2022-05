Camerata Musicale Salentina, doppio appuntamento con la musica classica a Tiggiano

TIGGIANO (Lecce) – Martedì 3 agosto doppio appuntamento con la musica classica nell’atrio del Palazzo Baronale Serafini-Sauli di Tiggiano. La Camerata Musicale Salentina, in collaborazione con l’Associazione di Alta Cultura Musicale “W. A. Mozart”, il Centro Artistico Internazionale del Mediterraneo, il Greenwich Piano Institute e il Conservatorio di Metz ospiterà, con inizio alle ore 20, il vincitore dell’edizione 2019 del Concorso “MusicArte” di Tiggiano, il saxofonista Alessandro Malagnino, accompagnato per l’occasione dalla pianista Marin Yamanaka.

A seguire, spazio ad Artistiche Armonie, il consueto appuntamento con la musica e l’arte che quest’anno vedrà esibirsi al pianoforte tre straordinari talenti locali: Giovanni Lipardi, Emilia Branca e Camilla Chiga.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Tiggiano.

Alessandro Malagnino comincia gli studi del saxofono all’età di 8 anni sotto la guida del M° Alessandro Trianni, che lo ha seguito durante il suo percorso fino alla laurea di secondo livello presso il Conservatorio di Musica di Ceglie Messapica, sede distaccata del Conservatorio Tito Schipa di Lecce diplomandosi con 110 e lode e con menzione d’onore. Nel 2019 decide di perfezionarsi in Francia sotto la guida del Maestro Vincent David presso il CRR di Versailles e successivamente viene ammesso al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse di Parigi nella prestigiosa classe del Maestro Claude Delangle.

La pianista giapponese Marin Yamanaka ha studiato composizione presso l’Università delle Belle Arti e della Musica di Tokyo con il Maestro Tatsuya Hayashi. Nel 2019 comincia a studiare come pianista accompagnatrice presso il Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse di Parigi sotto la guida del M Jean-Frédéric Neuburger diplomandosi con il massimo dei voti. Oggi Marin prosegue il suo lavoro come compositrice ed a esibirsi in concerto.

Giovanni Lipardi studia al Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, dove frequenta la classe di pianoforte della maestra Mariagrazia Lioy. Sta conseguendo la laurea biennale ed ha partecipato come solista a svariati concorsi sul territorio pugliese, raggiungendo sempre le prime posizioni.

Emilia Branca dimostra sin da piccola naturale propensione per la musica in generale e in particolare per lo studio del pianoforte. Ha conseguito il Diploma Accademico di II livello presso il Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce con votazione 110/110, sotto la guida della prof.ssa Maria Grazia De Leo. Svolge un’intensa attività concertistica e ha prestato servizio in occasione della Santa messa trasmessa in diretta televisiva su Raiuno dalla Chiesa “Presentazione Vergine Maria” di Specchia. Insegna educazione musicale presso la scuola secondaria di primo grado “Iqbal Masih” di Pioltello (MI).

Camilla Chiga si avvicina al pianoforte all’età di cinque anni. Laureata presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce con 110, lode e menzione con il M° Maria Grazia De Leo, prosegue gli studi presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e l’Accademia Musicale Pescarese con il M° Pasquale Iannone. Ha all’attivo più di 40 premi in competizioni ed ha tenuto recital da solista in città come Ugento, Teramo, Grottaglie per il “Festival Città delle Ceramiche”, Bari nella prestigiosa Sala degli Affreschi dell’Ateneo, Pescara per il “Pescara Piano Festival”, Bologna per il “Festival San Giacomo”, Barletta per il prestigioso “Barletta Piano Festival”.

Per info e prenotazioni si può contattare la Camerata Musicale Salentina al 3480072654 o al 3480072655.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE – Alessandro Malagnino e Marin Yamanaka

P. Leroux, Noûs – per saxofono soprano e pianoforte

M. Yamanaka, Rhapsodie – per saxofono soprano solo

V. David, Échos éclatés – per saxofono soprano solo

F. Martin, Ballade – per saxofono contralto e pianoforte

PROGRAMMA MUSICALE – Artistiche Armonie

Giovanni Lipardi

Paisiello, Sonata III – Marchal, Veränderungen nach Paisiello

Leo, Toccata VII – Rebmeister, T7 pour piano d’après la Toccata n˚7 di Leonardo Leo

Bartok, Suite op 14

Emilia Branca

Leo, Toccata III – Krotkine, Toccata

Leo, Toccata X – Lorenzini, Variazioni sulla Toccata n. 10 di Leonardo Leo per pianoforte

Bach, Sarabanda dalla Partita n. 1

Camilla Chiga

Paisiello, Sonata IV – Amirova, Le souvenir

Paisiello, Sonata V – Berezowski, Notte a Taranto

Beethoven, Sonata op 31 n 1 (I mvt)

BIGLIETTI

Posto unico numerato: 5 €

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la biglietteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

