Alla Mostra della Ceramica “Io, te e Puccia” infiammano Cutrofiano. Musica etnica e pizzica, c’è attesa per la Notte della Taranta

CUTROFIANO – Ironici, coinvolgenti e originali: “Io, te e Puccia” hanno fatto battere le mani a tantissimi spettatori nell’area riservata ai concerti della Mostra della Ceramica di Cutrofiano. Nonostante lo sforzo degli organizzatori (agenzia Mood diretta da Piero Anselmi) sia stato quello di contingentare gli ingressi nella piazza, sono accorsi in tanti per ascoltare un gruppo di musica etnico-pop tra i più seguiti in Puglia. C’è stato spazio per farsi trasportare da pizzica, stornelli e dall’ironico pezzo che parla di una macchina gialla e che è diventato virale su YouTube (il video è stato girato proprio a Cutrofiano). Un mix tra pezzi della tradizione e pop sapientemente suonati da musicisti impeccabili. I concerti alla Mostra Mercato della Ceramica Artigianale di Cutrofiano continuano fino al 19 agosto: oggi si balla con Zimba, sempre in Piazza Cavallotti, domani si esibirà l’Illegal Trio di Mistura Louca. Il 18 toccherà alla tappa della Notte della Taranta infiammare il pubblico di Cutrofiano, questa volta in Piazza Municipio, con le scopo di far accedere più spettatori rispettando tutte le normative anticovid. Si chiude in bellezza il 19 agosto con Kalinka. La musica etnica salentina è la grande protagonista di questa edizione.

L’evento, promosso dal Comune di Cutrofiano dal’8 al 19 agosto coinvolge il cuore storico della Città di Cutrofiano. È un momento di valorizzazione della “Città della Ceramica”, oltreché un importante veicolo turistico e commerciale per gli appassionati del mondo della ceramica. Le terrecotte e le ceramiche sono il simbolo del piccolo borgo salentino e contribuiscono a portare le eccellenze locali in tutta Italia e all’estero.

Link Sponsorizzato