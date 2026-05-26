“Classica d’Estate… & wine”, domenica 14 giugno Giulio Tampalini e Gino Zambelli, chitarra e bandoneòn

LECCE – Domenica 14 giugno si inaugura la nuova edizione di “Classica d’Estate… & wine” 2026 nella suggestiva Sala Giardino di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione. Ad aprire la rassegna sarà il concerto “Dalla Spagna al Sudamerica”, un affascinante viaggio musicale tra le sonorità mediterranee, latinoamericane e il fascino senza tempo del tango, affidato a due interpreti d’eccezione: il chitarrista Giulio Tampalini e il bandoneonista Gino Zambelli.

In un’atmosfera intima ed elegante, immersi nel verde della Sala Giardino, il pubblico sarà accompagnato in un percorso musicale capace di evocare paesaggi, passioni e tradizioni popolari attraverso un dialogo appassionante tra chitarra e bandoneón. Le atmosfere spagnole di Albéniz e Manuel de Falla si intrecceranno ai colori sudamericani di Heitor Villa-Lobos e Antonio Lauro, fino ad approdare alle intense emozioni del tango argentino di Astor Piazzolla e Carlos Gardel, in un programma che attraversa mondi musicali diversi mantenendo sempre vivo il filo dell’emozione e del racconto.

Il concerto alternerà pagine di grande energia ritmica a momenti più lirici e malinconici, evocando idealmente le piazze andaluse, i caffè di Buenos Aires, le melodie popolari venezuelane e le atmosfere intime del Novecento latinoamericano. Un viaggio musicale intenso e coinvolgente, capace di fondere eleganza classica, passione popolare e improvvisazione, impreziosito anche da sonorità contemporanee e suggestioni balcaniche.

Protagonista della serata sarà Giulio Tampalini, oggi considerato uno dei più importanti e carismatici chitarristi classici europei. Vincitore del Premio delle Arti e della Cultura nel 2014 e di numerosi concorsi internazionali, tra cui il prestigioso “Narciso Yepes” di Sanremo e l'”Andrès Segovia” di Granada, Tampalini svolge un’intensa attività concertistica in Italia, Europa, Asia e America. Con oltre quaranta dischi all’attivo e collaborazioni con importanti orchestre e musicisti internazionali, è artista Warner Classics dal 2017 e docente presso il Conservatorio Donizetti di Bergamo e l’Accademia Internazionale di Imola. La critica lo ha più volte definito un interprete capace di coniugare straordinario virtuosismo tecnico, profondità espressiva e grande capacità comunicativa con il pubblico.

Accanto a lui Gino Zambelli, fisarmonicista e bandoneonista originario del Principato di Monaco, artista eclettico che si muove con naturalezza tra musica classica, tango e improvvisazione. Diplomato in fisarmonica jazz e oboe, è stato definito dalla rivista Amadeus “uno dei migliori talenti della nuova scuola italiana della fisarmonica”. Dal 2010 collabora con i solisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e si è esibito come solista in importanti produzioni orchestrali in Italia e all’estero. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con artisti come Nicola Piovani, Francesco De Gregori e Peppe Servillo, Roberto Herrera, affermandosi come interprete raffinato e versatile, capace di dare al bandoneón una voce intensa e profondamente evocativa.

Prima del concerto il pubblico sarà accolto con un buon calice di vino della cantina Apollonio, per vivere pienamente una serata all’insegna della musica, della convivialità e della bellezza in uno degli angoli più affascinanti dell’estate leccese.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso in giardino e apertura botteghino dalle ore 20.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.

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Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino all’11 giugno l’abbonamento agli otto eventi della rassegna costa 55 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

ABBONAMENTO A 8 CONCERTI

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PREZZI dei BIGLIETTI

Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

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Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.