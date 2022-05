Covid, 158 nuovi casi in Puglia: 58 in provincia di Lecce. Locatelli avvisa che circa il 12% dei vaccinati può infettarsi, ma in genere non sviluppa la malattia

PUGLIA – Entro il 4 agosto il governo adotterà nuove misure di contenimento del virus perché la variante delta continua ad avanzare. Si interverrà con mini zone rosse nelle località turistiche dove il contagio salirà oltre misura. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli sul Corriere della Sera ha spiegato che i nostri comportamenti fanno la differenza nell’arginare questa nuova mutazione del SARS-CoV-2. Secondo il luminare, vaccinare anche gli adolescenti è un bene. Locatelli chiarisce che “circa il 12% vaccinati può infettarsi, ma non sviluppa malattia”. Come dicevamo il vaccino evita a chi lo fa le ospedalizzazioni da COVID. È vero anche che nel Salento abbiamo avuto il caso di una vaccinata che non ha sviluppato gli anticorpi, ma sono eventualità rarissime, già previste nella sperimentazione.

Con 9.491 test eseguiti (ieri 11.703) l’indice dei positivi scende all’1,66% rispetto all’1,98% di ieri.

Si registra un decesso.

Su 158 (ieri 232) nuovi positivi, 58 (ieri 32) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati scendono da 89 a 84 (-5), mentre gli attualmente positivi salgono da 2.348 a 2.421 (+73).

Link Sponsorizzato

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA – 1 AGOSTO 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 1 agosto 2021, registra 9.491 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 158 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Link Sponsorizzato

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia BAT.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.907.054 test.

247.099 sono i pazienti guariti.

2.421 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.189, così suddivisi:

95.841 nella Provincia di Bari;

25.869 nella Provincia di Bat;

20.141 nella Provincia di Brindisi;

45.528 nella Provincia di Foggia;

27.731 nella Provincia di Lecce;

39.814 nella Provincia di Taranto;

852 attribuiti a residenti fuori regione;

413 provincia di residenza non nota.