Covid, 364 nuovi casi in Puglia: 82 in provincia di Lecce. Un nuovo decesso, aumento dei ricoverati

PUGLIA – L’aumento di nuovi positivi non si arresta da più di un mese: sono 364 casi segnalati oggi dal bollettino epidemiologico del 21 agosto 2021. I nuovi casi a Lecce sono 82. Ancora in allarme il SISP per i focolai nel gallipolino e in alcune mete turistiche salentine: non c’è ancora una frenata vera e propria dei nuovi contagi.

Sono 16.853 (ieri 14.160) i test eseguiti, l’indice dei positivi scende al 2,16% rispetto al 2,45% di ieri.

Si registra 1 decesso rispetto ai 2 di ieri.

Su 364 (ieri 347) nuovi positivi, 82 (ieri 87) si registrano in provincia di Lecce. Complessivamente i ricoverati salgono da 178 a 187 (+9), mentre gli attualmente positivi salgono da 4.479 a 4.505 (+26). Dei 187 ricoverati, 163 (ieri 156) sono con sintomi, mentre 24 (ieri 22) in terapia intensiva.