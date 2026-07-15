Maxi controlli tra Adriatico e Ionio: tre denunce, 20 multe e sequestri

LECCE – Tre persone denunciate, un assuntore di droga segnalato alla Prefettura, oltre 20 multe al Codice della Strada, quattro veicoli sequestrati e due patenti ritirate.

È il bilancio dei controlli straordinari eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Lecce tra il Capo di Leuca e Porto Cesareo nell’ambito del piano di vigilanza estiva.

Nel territorio di Castrignano del Capo, Spongano e Specchia i militari hanno denunciato un 69enne trovato in possesso di 64 grammi di marijuana nascosti in casa e due uomini, di 70 e 32 anni, sorpresi con un coltello e un pugnale detenuti senza giustificato motivo. Un 26enne è stato invece segnalato alla Prefettura quale presunto assuntore di stupefacenti dopo essere stato trovato con un grammo di marijuana.

A Santa Maria di Leuca, durante un’ispezione in un’attività di ristorazione, i carabinieri hanno sequestrato 5,5 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e contestato al titolare sanzioni amministrative per 2mila euro.

Sul litorale di Porto Cesareo, insieme alla Capitaneria di porto, i militari hanno sequestrato tre strutture abusive utilizzate per la vendita di merce da spiaggia contenenti circa 3mila articoli, per un valore stimato di 5mila euro. A un 50enne è stata inoltre contestata una sanzione di oltre 6mila euro per la vendita abusiva di bevande e alcolici su un mezzo elettrico, con il ripristino di circa 100 metri quadrati di demanio marittimo occupati senza autorizzazione.

Complessivamente sono state controllate 10 attività commerciali, oltre 150 persone e circa 90 veicoli.