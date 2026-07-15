Maxi controlli tra Adriatico e Ionio: tre denunce, 20 multe e sequestri

LECCE – Tre persone denunciate, un assuntore di droga segnalato alla Prefettura, oltre 20 multe al Codice della Strada, quattro veicoli sequestrati e due patenti ritirate.
È il bilancio dei controlli straordinari eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Lecce tra il Capo di Leuca e Porto Cesareo nell’ambito del piano di vigilanza estiva.
Nel territorio di Castrignano del Capo, Spongano e Specchia i militari hanno denunciato un 69enne trovato in possesso di 64 grammi di marijuana nascosti in casa e due uomini, di 70 e 32 anni, sorpresi con un coltello e un pugnale detenuti senza giustificato motivo. Un 26enne è stato invece segnalato alla Prefettura quale presunto assuntore di stupefacenti dopo essere stato trovato con un grammo di marijuana.
A Santa Maria di Leuca, durante un’ispezione in un’attività di ristorazione, i carabinieri hanno sequestrato 5,5 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e contestato al titolare sanzioni amministrative per 2mila euro.
Sul litorale di Porto Cesareo, insieme alla Capitaneria di porto, i militari hanno sequestrato tre strutture abusive utilizzate per la vendita di merce da spiaggia contenenti circa 3mila articoli, per un valore stimato di 5mila euro. A un 50enne è stata inoltre contestata una sanzione di oltre 6mila euro per la vendita abusiva di bevande e alcolici su un mezzo elettrico, con il ripristino di circa 100 metri quadrati di demanio marittimo occupati senza autorizzazione.
Complessivamente sono state controllate 10 attività commerciali, oltre 150 persone e circa 90 veicoli.
- CronacaMaxi blitz contro l'abusivismo sulle spiagge: sanzioni per oltre 22mila euro e sequestri a raffica
- Politica“Oggi non abbiamo 2,5 milioni per rifare quelle strade”: il centro storico aspetta fondi, Via Idomeneo tutta da rifare
- CronacaViolenza, droga e disordini negli stadi: stretta del Questore, scattano dieci provvedimenti di prevenzione
- AmbienteBarche, rifiuti e olio esausto in un terreno agricolo: scattano sequestro e denuncia
- Ambiente3BMETEO.COM: “verso l'apice del grande caldo, ma dal weekend arrivano venti da Nord e qualche forte temporale"
- AttualitàCaldo, in puglia ventitre eventi estremi dal 1° maggio