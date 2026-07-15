Vista Festival, giovedì 16 luglio il grande evento con Antonio Castrignanò

PORTO CESAREO (Lecce) – La forza della Taranta, il gusto delle eccellenze enogastronomiche, il divertimento per tutta la famiglia e il racconto in diretta di Radio System: il Vista Festival si conferma uno degli appuntamenti di maggiore richiamo dell’estate nel Salento.

Entra nel vivo il Vista Festival, la manifestazione che in poche serate è già riuscita a imporsi come uno degli eventi più partecipati e apprezzati dell’estate salentina, grazie a un format capace di coniugare spettacolo, musica, cultura, territorio e intrattenimento in un’unica, straordinaria esperienza.

L’appuntamento di giovedì 16 luglio rappresenta uno dei momenti più prestigiosi dell’intero cartellone e vedrà protagonista Antonio Castrignanò, autentico punto di riferimento della musica popolare contemporanea, tra i più autorevoli interpreti della tradizione salentina e uno dei principali ambasciatori della pizzica e della Taranta nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Con il suo coinvolgente progetto artistico dedicato alla Taranta, Castrignanò porterà sul palco uno spettacolo di altissimo profilo culturale e musicale, nel quale la forza ancestrale della tradizione incontra linguaggi contemporanei, sonorità internazionali e una coinvolgente energia scenica. Un concerto destinato a trasformarsi in un grande rito collettivo, capace di emozionare, coinvolgere e celebrare l’identità più autentica del Salento attraverso uno dei suoi artisti simbolo. La presenza di Antonio Castrignanò impreziosisce ulteriormente un festival che, giorno dopo giorno, continua a registrare un crescente consenso di pubblico, confermandosi tra gli appuntamenti di maggiore richiamo di questa prima parte dell’estate. Una manifestazione che ha saputo distinguersi per qualità artistica, organizzazione e capacità di offrire un’esperienza completa, rivolta a famiglie, giovani, turisti e visitatori provenienti da ogni parte della regione.

Il Vista Festival è molto più di una rassegna musicale. È un grande villaggio dell’intrattenimento dove la musica si fonde con il gusto, il divertimento e la valorizzazione del territorio. L’ampia area enogastronomica rappresenta un viaggio tra i sapori della tradizione e le eccellenze del territorio, mentre la live area ospita ogni sera spettacoli e grandi protagonisti della scena artistica. A completare l’offerta, la zona luna park, pensata per regalare momenti di svago a bambini e famiglie, rendendo il festival una destinazione capace di soddisfare ogni fascia di pubblico. Il tutto, in una location di straordinario fascino, a pochi passi dal mare, dove l’atmosfera unica delle serate estive salentine amplifica il valore di un evento che unisce spettacolo, socialità e promozione del territorio in un mix vincente che continua ad attrarre migliaia di presenze.

A raccontare ogni emozione del festival sarà anche Radio System, media partner ufficiale della manifestazione, protagonista di un’imponente attività di comunicazione e intrattenimento. Ogni sera, dalle ore 20, il truck studio di CASA SYSTEM diventerà il centro nevralgico del racconto live dell’evento con dirette radiofoniche, interviste ai protagonisti, contenuti esclusivi, gallery fotografiche, produzioni video e continui momenti di interazione con il pubblico.

Ai microfoni si alterneranno gli speaker Paolo Stefanelli, Aurora Apollonio, Daniele Salierno, Ivan Bonetti, Tony Riskio, Antonio Settanni e Raffaella Roccasecca, mentre sul palco saliranno i dj Pierluigi Barnaba, PTdj e Donato Rivoli, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera del festival. Il racconto proseguirà in tempo reale anche attraverso i social network, l’app ufficiale di Radio System, disponibile gratuitamente per dispositivi Apple e Android, il sito internet dell’emittente e la diretta streaming dedicata, con una copertura multipiattaforma che raggiungerà il pubblico anche sulle frequenze FM, sul digitale DAB+, in Visual Radio.